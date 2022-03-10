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Ceren Hindistan’ın evine zorla girdi! Görüntüler ele verdi! Ümit Aslan hakkında hapis istemi

İş insanı Ümit Aslan ile 2018 yılında olaylı şekilde ayrılan Ceren Hindistan, "Yedi aylık hamileyken kemerle şiddet gördüm" demişti. Aslan hakkında beş yaşındaki kızı Arya Rima'nın annesi Ceren Hindistan'ın evine, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen zorla girdiği iddiasıyla 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçundan üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Giriş Tarihi: 10.03.2022 12:51 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022 12:55
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Ceren Hindistan’ın evine zorla girdi! Görüntüler ele verdi! Ümit Aslan hakkında hapis istemi

İş insanı Ümit Aslan ile beş yaşındaki kızının annesi oyuncu Ceren Hindistan arasında sular durulmuyor. Aslan, 'Wilms Tümörü' teşhisi nedeniyle böbrek rahatsızlığı bulunan kızı Arya Rima'ya bakamadığı iddiasıyla Hindistan'a velayet davası açmıştı.

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Ceren Hindistan’ın evine zorla girdi! Görüntüler ele verdi! Ümit Aslan hakkında hapis istemi

Aslan, velayetin kendisine verilmesini, mahkeme aksi kanaatte ise ortak velayet verilmesini istemişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi, annenin velayet görevlerini ihmal ve istismar ettiğinin ispatlanamadığını belirterek, çocuğun velayetinin kesin olarak annede kalmasına karar vermişti.

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Ceren Hindistan’ın evine zorla girdi! Görüntüler ele verdi! Ümit Aslan hakkında hapis istemi

ZORLA EVİNE GİRMİŞ!

Kızının velayetini kaybeden Ümit Aslan hakkında bu defa uzaklaştırma kararına rağmen Ceren Hindistan'ın evine zorla girdiği gerekçesiyle dava açıldı.

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Ceren Hindistan’ın evine zorla girdi! Görüntüler ele verdi! Ümit Aslan hakkında hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı iddianamede, şüpheli Aslan'ın, Hindistan'ın çocuğunun babası olduğu, 6 Eylül 2021 tarihinde Hindistan'ın Aslan aleyhinde uzaklaştırma kararı aldırdığı, şüphelinin 6 Eylül 2021 günü saat 20:00-20:30 sıralarında oyuncunun rızası dışında evine girdiği belirtildi.

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Ceren Hindistan’ın evine zorla girdi! Görüntüler ele verdi! Ümit Aslan hakkında hapis istemi

Suçlamaları inkar etmesine rağmen Ümit Aslan hakkında kamera görüntüleri dikkate alınarak, 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.