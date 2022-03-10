Ceren Hindistan’ın evine zorla girdi! Görüntüler ele verdi! Ümit Aslan hakkında hapis istemi

İş insanı Ümit Aslan ile 2018 yılında olaylı şekilde ayrılan Ceren Hindistan, "Yedi aylık hamileyken kemerle şiddet gördüm" demişti. Aslan hakkında beş yaşındaki kızı Arya Rima'nın annesi Ceren Hindistan'ın evine, uzaklaştırma kararı olmasına rağmen zorla girdiği iddiasıyla 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçundan üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.