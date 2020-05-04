Caner Erkin’le evli olan Şükran Ovalı’nın estetiksiz hali şoke etti!

Şükran Ovalı ve eşi Caner Erkin'in Instagram paylaşımları sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. 2017 yılında dünyavine giren çift, Beykoz'daki lüks evlerinde karantina günlerini geçirirken sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Son olarak eşi Caner Erkin'le çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Şükran Ovalı'nın estetiksiz halini görenler şoke oldu.