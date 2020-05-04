04 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Caner Erkin’le evli olan Şükran Ovalı’nın estetiksiz hali şoke etti!

Caner Erkin’le evli olan Şükran Ovalı’nın estetiksiz hali şoke etti!

Şükran Ovalı ve eşi Caner Erkin'in Instagram paylaşımları sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. 2017 yılında dünyavine giren çift, Beykoz'daki lüks evlerinde karantina günlerini geçirirken sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Son olarak eşi Caner Erkin'le çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Şükran Ovalı'nın estetiksiz halini görenler şoke oldu.

Giriş Tarihi: 04.05.2020 13:47 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 13:48
  • 1
  • 65
Caner Erkin’le evli olan Şükran Ovalı’nın estetiksiz hali şoke etti!

Karantina günlerini eşi Caner Erkin'le birlikte Beykoz'daki evinde geçiren Şükran Ovalı, sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Caner Erkin'le çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Şükran Ovalı'nın estetiksiz halini görenler şoke oldu.

  • 2
  • 65
Caner Erkin’le evli olan Şükran Ovalı’nın estetiksiz hali şoke etti!

İşte Şükran Ovalı ve birçok ünlü ismin estetiksiz hali...

  • 3
  • 65
Caner Erkin’le evli olan Şükran Ovalı’nın estetiksiz hali şoke etti!

Zeynep Bastık

  • 4
  • 65
Caner Erkin’le evli olan Şükran Ovalı’nın estetiksiz hali şoke etti!

Zeynep Bastık

  • 5
  • 65
Caner Erkin’le evli olan Şükran Ovalı’nın estetiksiz hali şoke etti!

Zeynep Bastık