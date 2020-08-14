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Can Yaman'ın gerçek mesleği herkesi şoke etti!

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Can Yaman sosyal medyanın gündemine oturdu. Rol aldığı dizilerle adını yurt dışında da duyuran Can Yaman, başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Rol arkadaşı Özge Gürel'le aralarında yakaladıkları uyumla da dikkatleri üzerine çeken Can Yaman'ın özel hayatını mercek altına alanlar gerçek mesleğini öğrenince çok şaşırdı. İşte Can Yaman'ın gerçek mesleği...

Giriş Tarihi: 14.08.2020 15:53 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 15:56
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Can Yaman'ın gerçek mesleği herkesi şoke etti!

Rol aldığı dizilerle adını yurt dışında da duyuran Can Yaman, başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Can Yaman'ın özel hayatını mercek altına alanlar gerçek mesleğini öğrenince çok şaşırdı. İşte Can Yaman ve birçok ünlü ismin gerçek mesleği…

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Can Yaman'ın gerçek mesleği herkesi şoke etti!

KEREM BURSİN

Kerem Bursin daha önce yaptığı açıklamada ''Amerika'da yaşadığım yıllarda şoförlük, spor hocalığı, bodyguardlık yaptım. Harçlığımı çıkarmak için tuvalet temizledim.'' demişti.

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Can Yaman'ın gerçek mesleği herkesi şoke etti!

RAFET EL ROMAN

Pop müziğin başarılı ismi Rafet El Roman, ünlü olmadan önce müezzinlik yapıyordu.

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Can Yaman'ın gerçek mesleği herkesi şoke etti!

SERDAR ORTAÇ

Pop müziğin en başarılı isimlerinden olan Serdar Ortaç, Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde torna-tevsiye eğitimi aldı. Bir dönem plastik kalıpçısı olan babasının dükkanındaki torna tezgahında çalıştı.

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Can Yaman'ın gerçek mesleği herkesi şoke etti!

KIVANÇ TATLITUĞ

Modelliğe adım atmadan önce basketbolcu olan Kıvanç Tatlıtuğ, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynadı. Yaşadığı sakatlık sonrası spora veda edince bir ajansa giderek modellik başvurusu yaptı ve Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurdu. Bunun sonrası hayatı tamamen değişti ve bugünün başarılı oyuncusu oldu.