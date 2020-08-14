Can Yaman'ın gerçek mesleği herkesi şoke etti!

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri olan Can Yaman sosyal medyanın gündemine oturdu. Rol aldığı dizilerle adını yurt dışında da duyuran Can Yaman, başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Rol arkadaşı Özge Gürel'le aralarında yakaladıkları uyumla da dikkatleri üzerine çeken Can Yaman'ın özel hayatını mercek altına alanlar gerçek mesleğini öğrenince çok şaşırdı. İşte Can Yaman'ın gerçek mesleği...