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Can Yaman Yunan bayrağı önünde el hareketi yaptı

Can Yaman'ın Yunan bayrağı önünde yaptığı el hareket sosyal medyanın gündemine düştü! Erkenci Kuş dizisiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, yurt dışı seyahatlerine ara vermeden devam ediyor. İtalya ziyaretinde kadınların yakın takibine takılan Can Yaman, daha sonra Yunanistan'a geçti. Yunanistan'da da büyük bir ilgiyle karşılanan yakışıklı oyuncu, hayranlarını şaşkına çevirdi. Yunan bayrağı önünde el hareketi yapan Can Yaman'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 25.09.2019 21:39 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 21:48
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Can Yaman Yunan bayrağı önünde el hareketi yaptı

Yunanistan'a giden yakışıklı oyuncu Can Yaman, yoğun ilgiden bunalınca, kendisini çeken Yunan basınına el hareketi yaptı. Fotoğrafı çekilen Can Yaman, Yunanlı hayranları tarafından tepki çekti. İşte Can Yaman'ın o pozu...

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Can Yaman Yunan bayrağı önünde el hareketi yaptı

Can Yaman bu pozuyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Can Yaman Yunan bayrağı önünde el hareketi yaptı

Yaptığı hareket sonrası dikkatleri üzerine çeken Can Yaman'ın özel hayatı merak konusu oldu. Göçmen bir ailenin oğlu olduğu bilinen Can Yaman'ın aslen nereli olduğu merak edildi. Peki Can Yaman nereli.. İşte Can Yaman'ın ve diğer ünlülerin memleketleri.

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Can Yaman Yunan bayrağı önünde el hareketi yaptı

Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı

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Can Yaman Yunan bayrağı önünde el hareketi yaptı

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