Can Yaman Yunan bayrağı önünde el hareketi yaptı

Can Yaman'ın Yunan bayrağı önünde yaptığı el hareket sosyal medyanın gündemine düştü! Erkenci Kuş dizisiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, yurt dışı seyahatlerine ara vermeden devam ediyor. İtalya ziyaretinde kadınların yakın takibine takılan Can Yaman, daha sonra Yunanistan'a geçti. Yunanistan'da da büyük bir ilgiyle karşılanan yakışıklı oyuncu, hayranlarını şaşkına çevirdi. Yunan bayrağı önünde el hareketi yapan Can Yaman'ın fotoğrafı sosyal medyayı salladı.