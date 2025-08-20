Güven Bana’da geometri sorusu stüdyoyu karıştırdı! Stüdyoda Erik Dalı sürprizi

Yarışmada partneri olan teknik direktör Yılmaz Vural ise, "Yıllardan beri yarışıyoruz. Hep güvendim, burada da güveneceğim. Ama programın sonunda da göreceksiniz ki güvenen insanın güvenmeyenle birlikteliğinde ne var ne yok her şey ortaya çıkacak. Sonuç inşallah iyi olur, kazanan Ceyhun ile beraber ikimiz oluruz" ifadelerini kullandı.