Güven Bana’da geometri sorusu stüdyoyu karıştırdı! Stüdyoda Erik Dalı sürprizi

atv'nin sevilen yarışma programı Güven Bana, her Salı ve Perşembe akşamları seyircisini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Müge Anlı'nın sunumuyla 19 Ağustos Salı akşamı yeni bölümüyle ekrana gelen Güven Bana'nın bu haftaki yarışmacılar, Ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy ile Teknik Direktör Yılmaz Vural oldu. Birbirinden zorlu soruları büyük bir özveri ile cevaplayan Fersoy ve Vural, gecenin ilerleyen dakikalarında karşılarına çıkan "geometri" sorusunda fikir ayrılığı yaşaması eğlenceli anlara sahne oldu.

Giriş Tarihi: 20.08.2025 00:37 Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 00:38
ATV'nin sevilen yarışma programı Güven Bana, Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelmeye devam ediyor. 19 Ağustos Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy ile deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, bilgi ve güvene dayalı yarışmada ter döktü. Birbirinden zorlu sorulara yanıt veren ikili, özellikle "geometri" sorusunda yaşadıkları fikir ayrılığıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Ünlü oyuncu Ceyhun Fersoy, yaklaşık 30 yıldır sahnelerde olduğunu belirterek, "Sahnede şov yapıyorum. Partnerime güveniyorum ama ne kadar güveniyorum bilmiyorum. O bana güveniyor mu, ondan da emin değilim. Ancak sonuna kadar gideceğim ve ben kazanacağım" dedi.

Yarışmada partneri olan teknik direktör Yılmaz Vural ise, "Yıllardan beri yarışıyoruz. Hep güvendim, burada da güveneceğim. Ama programın sonunda da göreceksiniz ki güvenen insanın güvenmeyenle birlikteliğinde ne var ne yok her şey ortaya çıkacak. Sonuç inşallah iyi olur, kazanan Ceyhun ile beraber ikimiz oluruz" ifadelerini kullandı.

8'İNCİ SORUDA 100 BİNLİK KATEGORİYİ SEÇTİLER

Yarışma boyunca kolay, orta ve zor kategorilerinde sorularla karşılaşan ikili, ayrıca soru türüne ve zorluk seviyesine göre ipuçları da aldı. 15 sorudan oluşan yarışmada, 8. soruya kadar tüm sorulara doğru cevap vererek kasalarına 230 bin TL koymayı başardılar.

Karşılarına çıkan kategorilerde ödül miktarları; kolay sorular için 25 bin TL, orta sorular için 100 bin TL ve zor sorular için 250 bin TL olarak belirlendi. 8. soruda ipucu olarak "…hangi geometrik cismin eski adıdır?" ifadesi verildi.

