ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi belli oldu mu? Kuruluş Osman 7. sezon ne zaman başlayacak?
ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, 7. sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Diziye katılan oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun, Osman Bey'in oğlu Orhan Bey karakterini canlandıracağı duyuruldu. Açıklamanın ardından Kuruluş Osman'ın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki Kuruluş Osman 7. sezon ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.08.2025 14:30