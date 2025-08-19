Viral Galeri Viral Liste ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezon tarihi belli oldu mu? Kuruluş Osman 7. sezon ne zaman başlayacak?

ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman, 7. sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Diziye katılan oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun, Osman Bey'in oğlu Orhan Bey karakterini canlandıracağı duyuruldu. Açıklamanın ardından Kuruluş Osman'ın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki Kuruluş Osman 7. sezon ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu?

ATV ekranlarında 6 sezondur yayınlanarak reyting listelerinin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman, yeni bölümleriyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezon öncesinde yapılan sürpriz açıklamalar gündemde büyük yankı uyandırdı. Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey karakterine hayat vereceğinin duyurulması dizinin hayranlarında heyecanı artırdı. Gözler şimdi 7. sezonun başlayacağı tarihe çevrildi.

Bozdağ Film Duyurdu

Dizinin yapımcısı Bozdağ Film, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeni sezonun en önemli gelişmesini paylaştı. Açıklamada, "Seyircimize ve Kamuoyuna Duyurulur. Yeni dönem başlıyor! Osman Bey oğlu Orhan Bey'i Mert Yazıcıoğlu canlandıracaktır, hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin, Mert Yazıcıoğlu!" ifadelerine yer verildi

Bu gelişme, dizinin hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan haber, yeni sezon beklentisini daha da artırdı.

Kuruluş Osman 7. Sezon Ne Zaman Başlıyor?

Her yıl olduğu gibi, dizinin yeni sezonunun Eylül ayının ikinci haftası gibi ATV ekranlarında başlaması bekleniyor. Ancak resmi yayın tarihi henüz açıklanmadı. Dizi takipçileri, kanalın yapacağı duyuruyu merakla bekliyor

