Zilsiz okul projesi ne demek, ne zaman başlayacak? 2025-2026 eğitim öğretim yılında okullarda zil çalmayacak mı?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrencilerin sorumluluk bilincini artırmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Bu kapsamda "zilsiz okul" projesi başlatılacak. Ayrıca doğa sevgisinin gelişmesi, yeşil vatanın korunması ve orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması için yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Eğitim öğretim yılının ilk dersinde ise "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" teması işlenecek. Peki zilsiz okul projesi nedir, okullarda artık zil çalmayacak mı?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.08.2025 06:24