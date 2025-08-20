Zilsiz okul projesi ne demek, ne zaman başlayacak? 2025-2026 eğitim öğretim yılında okullarda zil çalmayacak mı?

Yeni eğitim yılı 8 Eylül'de başlıyor

Genelgeye göre 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacak. Bu yıldan itibaren öğrencilerin okuma kültürünü geliştirmesi, etkin okur kimliği kazanması, milli ve manevi değerlere duyarlı bireyler olarak yetişmesi amacıyla okul kütüphaneleri daha aktif kullanılacak. Ayrıca kitapların düzenli teslim edilmesi için Sıfır Atık Projesi kapsamında yeni tedbirler alınacak.