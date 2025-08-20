Viral Galeri Viral Liste Zilsiz okul projesi ne demek, ne zaman başlayacak? 2025-2026 eğitim öğretim yılında okullarda zil çalmayacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılında öğrencilerin sorumluluk bilincini artırmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Bu kapsamda "zilsiz okul" projesi başlatılacak. Ayrıca doğa sevgisinin gelişmesi, yeşil vatanın korunması ve orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması için yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Eğitim öğretim yılının ilk dersinde ise "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" teması işlenecek. Peki zilsiz okul projesi nedir, okullarda artık zil çalmayacak mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.08.2025 06:24
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim ve öğretim yılına ilişkin yeni yol haritasını açıkladı. Bakan Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen genelgede dikkat çeken başlıkların başında "zilsiz okul" uygulaması geldi. Öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sorumluluk bilincinin artırılması hedeflenen yeni düzenlemeyle, okullarda klasik ders zili alışkanlığı geride kalıyor.

Yeni eğitim yılı 8 Eylül'de başlıyor

Genelgeye göre 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 8 Eylül'de başlayacak. Bu yıldan itibaren öğrencilerin okuma kültürünü geliştirmesi, etkin okur kimliği kazanması, milli ve manevi değerlere duyarlı bireyler olarak yetişmesi amacıyla okul kütüphaneleri daha aktif kullanılacak. Ayrıca kitapların düzenli teslim edilmesi için Sıfır Atık Projesi kapsamında yeni tedbirler alınacak.

Zilsiz okul uygulaması nedir?

Bakanlık, bazı okullarda "zilsiz okul" projesini hayata geçirecek. Uygulamanın amacı, öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak ve ders geçişlerinde kendi zaman yönetimlerini geliştirmelerine katkı sağlamak.

Zil kullanımının tamamen kaldırılması yerine, ihtiyaç duyulan okullarda ses seviyesinin düşürülmesi ve yalnızca MEB'in belirlediği zil melodilerinin kullanılması kararlaştırıldı. Böylece hem öğrencilerin konsantrasyonunun korunması hem de çevreye rahatsızlık verilmemesi hedefleniyor.

Aile Yılı teması öne çıkacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiği hatırlatılan genelgede, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine özel vurgu yapıldı. Öğrencilerin aileleriyle nitelikli vakit geçirmeleri, dijital risklere karşı bilinçlendirilmeleri ve sosyal projelerde aile temasının ön planda tutulması Bakanlığın öncelikleri arasında olacak.

Okullarda cep telefonu yasağı sürecek

Genelgede yer alan bir diğer önemli madde ise cep telefonu kullanımı. Öğrencilerin dijital bağımlılıktan korunması için sınıf içerisinde cep telefonu bulundurulması yasak olacak. Öğretmenler de derslerde telefon kullanamayacak.

