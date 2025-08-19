Minik Narin’in katledilişinin 1. yıl dönümü! Acılı baba Arif Güran konuştu: Rabbim kızımın hakkını bırakmasın
Takvim yaprakları 21 Ağustos 2024'ü gösterdiğinde Diyarbakır'da kaybolan, 8 Eylül'de ise cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti Türkiye'yi derinden etkilemişti. 2 gün sonra Minik Narin'in ölümünün 1. yıl dönümüne girerken Baba Arif Güran ise açıklamalarda bulundu. Güran, "Rabbim, kızımın hakkını bırakmasın. Dünyaya bakış açımız gitti, artık toplumun içine bile giremiyoruz. Bir toplumda sürekli gözler sizin üzerinizde olduğu zaman, o toplumda rahat davranamazsınız." dedi. Raporlara da değinen Güran, "Çıkan raporlarda, Salim'in telefonunun karakolda sıfırlandığı belirtiliyor. Devlet büyüklerime sesleniyorum. Her dakika, her saniye, her gün ölüyoruz. " ifadelerini kullandı.
