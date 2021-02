Can Yaman ve Diletta Leotta’dan ilk paylaşım geldi! Beğeni yağdı

Rol aldığı dizilerle adını yurt dışında da duyuran Can Yaman, İtalya'da geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Gittiği her yerde binlerce hayranı tarafından karşılanan Can Yaman, Ferzan Özpetek'in çektiği reklam filminde rol almak için bir süre önce İtalya'ya gitti.