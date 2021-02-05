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05 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Can Yaman ve Diletta Leotta’dan ilk paylaşım geldi! Beğeni yağdı Can Yaman ve Diletta Leotta’dan ilk paylaşım geldi! Beğeni yağdı
İtalya'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, bir süre önce reklam çekimleri için Roma'ya gitmişti. Aynı zamanda bir dizide de başrolü canlandıracak olan yakışıklı oyuncu İtalya'nın ünlü spor spikerlerinden Diletta Leotta sarmaş dolaş objektiflere yakalanmışlardı. Bir süredir aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelen ikiliden ilk fotoğraf geldi. Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş Tarihi: 05.02.2021 09:53 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 09:53
Rol aldığı dizilerle adını yurt dışında da duyuran Can Yaman, İtalya'da geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Gittiği her yerde binlerce hayranı tarafından karşılanan Can Yaman, Ferzan Özpetek'in çektiği reklam filminde rol almak için bir süre önce İtalya'ya gitti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Aynı zamanda çekilecek bir dizide de başrol olacak olan Yaman'ın İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı iddiası gündeme gelmişti
Can Yaman ile İtalya'nın ünlü spor spikerlerinden Diletta Leotta sarmaş dolaş objektiflere yakalanmışlardı.
İtalya medyası Can Yaman ile Diletta Leotta'nın görüntülerini yayınlayarak 5 gün boyunca aynı otelde birlikte kaldıklarını yazmıştı.
İLK PAYLAŞIM GELDİ
Can Yaman'dan sürpriz paylaşım geldi! Can Yaman'ın yeni aşkı Diletta Leotta ile ilk paylaşımını yaptı.