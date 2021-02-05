Can Yaman ve Diletta Leotta’dan ilk paylaşım geldi! Beğeni yağdı

İtalya'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, bir süre önce reklam çekimleri için Roma'ya gitmişti. Aynı zamanda bir dizide de başrolü canlandıracak olan yakışıklı oyuncu İtalya'nın ünlü spor spikerlerinden Diletta Leotta sarmaş dolaş objektiflere yakalanmışlardı. Bir süredir aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelen ikiliden ilk fotoğraf geldi. Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.