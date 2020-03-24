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Çağlar Ertuğrul'un karantina paylaşımı sosyal medyayı salladı

Son olarak rol aldığı Afili Aşk dizisiyle son zamanların en çok konuşulan oyuncularından olan Çağlar Ertuğrul, sosyal medya hesabından yaptığı karantina paylaşımıyla olay oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 'evde kalın' çağrısına uyan Ertuğrul, bir haftadır karantinada olduğunu duyurdu. Takipçilerini dışarı çıkmamaları yönünde uyaran Ertuğrul'un paylaşımı kısa sürede 600 binin üzerinde beğeni aldı. İşte Çağlar Ertuğrul'un o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 24.03.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 09:47
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Çağlar Ertuğrul'un karantina paylaşımı sosyal medyayı salladı

Rol aldığı Afili Aşk dizisinin final yapmasının ardından koronavirüs salgınından korunmak için kendisini karantinaya alan Çağlar Ertuğrul, evde kaldığı zamanları eğlenceli hale getirmeye çalıştı.

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Çağlar Ertuğrul'un karantina paylaşımı sosyal medyayı salladı

Ertuğrul, bir yandan ütü bir yandan da spor yaptığı anların videosunu Instagram hesabından paylaştı.

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Çağlar Ertuğrul'un karantina paylaşımı sosyal medyayı salladı

Yakışıklı oyuncu, "Bir haftadır evdeyim, kendimi karantinaya aldım. Toplum sağlığı için evde kal. Bu virüsü beraber yenmeye ben de varım. Ütülenecek kıyafetlerinizi gönderebilirsiniz" diyerek, espri yaptı.

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Çağlar Ertuğrul'un karantina paylaşımı sosyal medyayı salladı

Ertuğrul, 600 binin üzerinde görüntülenen paylaşımına, "Yetkililer diyor ki; temas riskini aza indir, evinde kal ve sağlık çalışanlarının işini kolaylaştır! Bu ciddi zamanlarda herkese sağlık ve bol sabır diliyorum" notunu yazdı.

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Çağlar Ertuğrul'un karantina paylaşımı sosyal medyayı salladı

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ

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