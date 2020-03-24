Çağlar Ertuğrul'un karantina paylaşımı sosyal medyayı salladı

Son olarak rol aldığı Afili Aşk dizisiyle son zamanların en çok konuşulan oyuncularından olan Çağlar Ertuğrul, sosyal medya hesabından yaptığı karantina paylaşımıyla olay oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 'evde kalın' çağrısına uyan Ertuğrul, bir haftadır karantinada olduğunu duyurdu. Takipçilerini dışarı çıkmamaları yönünde uyaran Ertuğrul'un paylaşımı kısa sürede 600 binin üzerinde beğeni aldı. İşte Çağlar Ertuğrul'un o paylaşımı...