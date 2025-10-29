Bursa Fatihi geliyor! "Kuruluş Orhan" milyonları ekrana kilitleyecek!

MERABET: "PROJENİN PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

'Kuruluş Orhan' dizisinde Nilüfer Hatun karakterini canlandıran Mahassine Merabet, rolü ve proje hakkında:"Çok heyecanlıyım ve bu projenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Çok iyi bir oyuncu kadrosuna sahibiz ve gerçekten büyük bir emek harcanıyor. Umarım seyircimiz de beğenir," diyen Merabet, hem ekibin uyumuna hem de dizinin yüksek prodüksiyon kalitesine dikkat çekti.

BARIŞ FALAY: "BÖYLE BİR EKİPLE BİR ARADA OLDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM"

Dizide Şahinşah Bey karakterini canlandıran Barış Falay, "Bu dönem, benim için işini aşkla yapanların ve aşka sahip çıkanların yanında olmaya çalıştığım bir dönem. Yapımcımız Mehmet Bozdağ bende bu hissi uzun yıllardır yaratıyordu. Çok heyecanlıyız; kurum tiyatrosunda yıllarca çalıştım ama hiç dönem işinde yer almamıştım. Bu benim için çok yeni bir deneyim. Hepimiz çok heyecanlıyız, umarım seyircilerimize de aşkla ulaşır," sözleriyle ekip içindeki heyecana vurgu yaptı.