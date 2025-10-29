29 Ekim 2025, Çarşamba
Bursa Fatihi geliyor! "Kuruluş Orhan" milyonları ekrana kilitleyecek!
atv'nin reyting rekorları kıran Kuruluş dizisinin devamı olan 'Kuruluş Orhan' için beklenen gün geldi! Başrolünde Mert Yazıcıoğlu'nun 'Orhan Bey' karakterini canlandıracağı dizi, güçlü oyuncu kadrosu, dev prodüksiyonu ve büyüleyici atmosferiyle izleyiciyi tarihi bir yolculuğa çıkaracak. Oyuncu kadrosundan karakter analizlerine, ilk bölümde yaşanacak gelişmelerden başrol açıklamalarına kadar diziye dair tüm detaylar haberimizde!
Giriş Tarihi: 29.10.2025 08:39