29 Ekim 2025, Çarşamba

Bursa Fatihi geliyor! "Kuruluş Orhan" milyonları ekrana kilitleyecek!

Bursa Fatihi geliyor! "Kuruluş Orhan" milyonları ekrana kilitleyecek!

atv'nin reyting rekorları kıran Kuruluş dizisinin devamı olan 'Kuruluş Orhan' için beklenen gün geldi! Başrolünde Mert Yazıcıoğlu'nun 'Orhan Bey' karakterini canlandıracağı dizi, güçlü oyuncu kadrosu, dev prodüksiyonu ve büyüleyici atmosferiyle izleyiciyi tarihi bir yolculuğa çıkaracak. Oyuncu kadrosundan karakter analizlerine, ilk bölümde yaşanacak gelişmelerden başrol açıklamalarına kadar diziye dair tüm detaylar haberimizde!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.10.2025 08:39
Yayınlanan tanıtımlarıyla heyecanı zirveye taşıyan, "Kuruluş Orhan" yeni sezonuyla atv ekranına damga vuracak!

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve güçlü hikayesiyle yalnızca Türkiye'de değil, globalde de dikkatleri üzerine çekiyor.

Türkiye'de ve dünyada reyting rekorları kıran Kuruluş serisinin devamı olan Kuruluş Orhan, daha yayınlanmadan dünyanın birçok ülkesinde büyük ilgi görüyor. Dizinin daha şimdiden 35 ülkeye satışı gerçekleşmiş durumda.

USTA İSİMLERLE DOLU SAHNELER HEYECANI ZİRVEYE TAŞIDI

"Orhan Bey" rolüyle seyircinin heyecanla beklediği başrol Mert Yazıcıoğlu'nun yeni imajı ve savaş sahnelerindeki performansından övgüyle bahsedilirken, tanıtımda diziye katılan Cihan Ünal Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Burak Sergen, Şükrü Özyıldız Mahassine Merabet, Sevinç Kıranlı, Tevfik Erman Kutlu da yer aldı. Bölüm tanıtımında yer alan savaş sahnelerinden obadaki görüş ayrılıklarına uzanan kesitler izleyicileri meraklandırırken obanın kadınları arasındaki diyaloglar da heyecanı artırdı.

MİLYONLAR EKRANA KİLİTLENECEK!

Peki ilk bölümde neler olacak? İşte Kuruluş Orhan'dan nefes kesen görüntüler...

Orhan Bey, Osman Bey'in hayalini gerçekleştirmek için dokuz yıldır Bursa'yı muhasara etmektedir. Bursa ise güçlü tekfuru Saroz ve yenilmez komutanı Flavius sayesinde çelik bir kale gibi korunmaktadır.

KURULUS ORHAN 1.BÖLUM 1.FRAGMANI
Orhan Bey bütün zorluklara rağmen Bursa'nın kapılarını açacak hamleyi yapmak için harekete geçer. Orhan Bey'in bu hamlesi nelere sebep olacaktır? Toplanacak toydan çıkacak kararın Bursa'nın sonu olacağını söyleyen Osman Bey ordugahtaki bütün beyleri toya çağırır. Orhan Bey'in önünde büyük bir toy sınavı vardır.

KURULUŞ ORHAN YENİ SEZON İLK BÖLÜM 29 EKİM ÇARŞAMBA ATV'DE

Beyler yeni bir komutanla muhasaraya devam etmek istediklerini söylerler. Şahinşah Bey vazifeye talip olur.

Toyun ortasına bomba gibi düşen bu talebe Osman Bey ne cevap verecektir? Şahinşah'ın niyetini anlayan Orhan Bey ne yapacaktır?

Bütün hengamenin arasında, sevdasıyla Orhan'a güç veren Nilüfer Hatun çocuklarıyla Orhan'a nefes olur.

Orhan'ın en büyük dayanağı ve obadaki kalbi olan Nilüfer Hatun toyun hatunlar arasındaki yankısını nasıl göğüsleyecektir?

Alaeddin Bey ise aklının sesiyle Babasının karşısına geçer.

Eğer Orhan'ı azledecekse vazifeye kendisi talip olduğunu söyler. Osman Bey ne karar verecektir?

Alaeddin'in soyunun devamı için Gonca'dan ümidi kesen Malhun Hatun, Didar Hatun'a, Alaeddin için bir gelin adayı bakmasını söyler. Gonca ve Alaeddin bu isteği öğrendiğinde ne yapacaktır?

Öte yanda toy kararı çıkana kadar vazifesini sürdürmekte kararlı olan Orhan Bey, Flavius ve Saroz'un can damarını kesmek için büyük bir plan yapar. Orhan Bey Flavius'un kardeşini öldürür.

Flavius kardeşinin intikamı için ant içer. Orhan'ın eliyle dökülen kan, Bursa surlarının önünde yeni bir fırtına mı doğuracaktır?

"KURULUŞ ORHAN" OYUNCULARI BASINLA BİR ARAYA GELDİ

atv'nin bu akşam (29 Ekim) saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak, Bozdağ Film imzalı dizisi Kuruluş Orhan'ın oyuncuları ve ekibi, ilk bölüm öncesinde dizinin çekimlerinin gerçekleştirildiği Bozdağ Film Platoları'nda basınla bir araya geldi, merakla beklenen diziyi anlattılar.

KURULUŞ ORHAN İÇİN GERİ SAYIM!

MEHMET BOZDAĞ: "KENDİ EZBERLERİMİZİ YIKTIĞIMIZ YENİ BİR DÖNEM GELİYOR"

Yerli ve yabancı basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, 'Kuruluş Orhan' ekibi ve oyuncuları, dizinin görkemli dekorunda basının karşısına çıktı.

Açılış konuşmasını yapan Yapımcı ve Senarist Mehmet Bozdağ "12 yıldır Osmanlı'nın kuruluş dönemini anlatıyoruz, ancak bu dönem kendi ezberlerimizi de yıktığımız bir dönem oldu. İnşallah Çarşamba akşamı hep birlikte bunu göreceğiz. Çok iyi bir oyuncu kadromuz oluştu. Tüm ekibimiz gecesini gündüzüne katarak destansı bir işe imza attı. Kendi adıma tüm oyuncu arkadaşlarıma, bizi bu süreçte yalnız bırakmayan, projelerimizi hayata geçirme fırsatını sağlayan Turkuvaz Medya Grubu CEO'su Serhat Albayrak'a ve atv Genel Müdürü Hacı Ali Türkaslan'a teşekkür ediyorum."

BÜLENT İŞBİLEN: "BENİM İÇİN ONUR VERİCİ BİR SORUMLULUK"

Kuruluş Orhan'ın Yönetmeni Bülent İşbilen, "Türk televizyonlarında efsane hâline gelmiş bir yapımın yönetmenliğini ekibimle birlikte üstlenmek benim için onur verici. Aynı zamanda her zaman daha farklı ve daha iyisini yapmak adına büyük bir sorumluluk taşıyoruz. Çok şükür, şu anda hepimizin gurur duyacağı bir bölüm ortaya koyduk," sözleriyle heyecanını paylaştı.

MERT YAZICIOĞLU: "KALİTEYİ KORUYARAK ÇOK İYİ BİR İŞ YAPIYORUZ"

Kuruluş Orhan'ın başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu, katılımcılara "hoş geldiniz" diyerek sözlerine başlayarak zorlu koşullarda çok iyi bir iş ortaya koyduklarını belirtti. Başarılı oyuncu, Yapımcı Mehmet Bozdağ ve atv'ye teşekkür ederken, "Çarşamba günü buluşalım" diyerek açıklamalarını noktaladı.

CİHAN ÜNAL: "PADİŞAHLIK ALIŞIK OLDUĞUM BİR ŞEY"

"Padişahlık alışık olduğum bir şey," diyerek sözlerine başlayan Cihan Ünal, "Osman Bey rolü gelince memnuniyetle kabul ettim. Hep birlikte çok güzel bir çalışma içindeyiz. Hepimize başarılar diliyorum," ifadelerini kullandı.

MERABET: "PROJENİN PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

'Kuruluş Orhan' dizisinde Nilüfer Hatun karakterini canlandıran Mahassine Merabet, rolü ve proje hakkında:"Çok heyecanlıyım ve bu projenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Çok iyi bir oyuncu kadrosuna sahibiz ve gerçekten büyük bir emek harcanıyor. Umarım seyircimiz de beğenir," diyen Merabet, hem ekibin uyumuna hem de dizinin yüksek prodüksiyon kalitesine dikkat çekti.

BARIŞ FALAY: "BÖYLE BİR EKİPLE BİR ARADA OLDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM"

Dizide Şahinşah Bey karakterini canlandıran Barış Falay, "Bu dönem, benim için işini aşkla yapanların ve aşka sahip çıkanların yanında olmaya çalıştığım bir dönem. Yapımcımız Mehmet Bozdağ bende bu hissi uzun yıllardır yaratıyordu. Çok heyecanlıyız; kurum tiyatrosunda yıllarca çalıştım ama hiç dönem işinde yer almamıştım. Bu benim için çok yeni bir deneyim. Hepimiz çok heyecanlıyız, umarım seyircilerimize de aşkla ulaşır," sözleriyle ekip içindeki heyecana vurgu yaptı.

BENNU YILDIRIMLAR: "İLGİYLE İZLENEN BİR PROJENİN YENİ SAYFASINDA YER ALMAKTAN MUTLUYUM."

Dizinin Malhun Hatun'u Bennu Yıldırımlar: "İlgiyle izlenen bir projenin yeni sayfasında yer almaktan dolayı sevinçliyim. Çok değerli oyuncu arkadaşlarım ve yönetmenlerimle aynı ekipte bulunmaktan kıvanç duyuyorum," diyen Yıldırımlar, projenin güçlü kadrosuna ve ekip uyumuna dikkat çekti.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ: "TİTİZLİKLE HAZIRLANAN BİR İŞİN İÇERİSİNDEYİZ"

'Kuruluş Orhan' dizisinde Bizans komutanı Flavius karakterini canlandıran Şükrü Özyıldız, yapım süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. "En başından beri çok yetkin bir hazırlık ve çalışma sürecimiz oldu. Çekimlerde hem yapımcımız Mehmet Bozdağ Bey hem de yönetmenimiz sahnelerin üzerinde büyük bir titizlikle duruyorlar," diyen Özyıldız karakterinin hikâyede Bizans tarafında yer aldığını hatırlatarak "Kamera 'kayıt' dediği anda biraz öfke duyuyoruz birbirimize ama çekim biter bitmez çok güzel bir ortamda birlikte olmaya devam ediyoruz," sözleriyle de set ortamındaki arkadaşlık atmosferine vurgu yaptı.

BURAK SERGEN: "GERÇEKTEN EZBER BOZAN BİR İŞ OLDU"

'Kuruluş Orhan' dizisinde Bursa Tekfuru Saroz karakterine hayat veren usta oyuncu Burak Sergen, projeye ve ekibe duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"atv kanalına ve yapımcımız Mehmet Bozdağ'a çok teşekkür ediyorum. Zor ve meşakkatli bir sürecin ardından 29 Ekim'de izleyiciyle buluşuyoruz. Gerçekten ezber bozan ve iyi bir iş oldu," diyen Sergen, yeni dönemde seyirciyi güçlü bir hikâyenin beklediğini belirtti. Devlet Tiyatrosu kökenli bir oyuncu olarak bu tür rollere aşina olduğunu söyleyen Sergen, "Ancak bu kez Bizans tarafındayım, bana saldırabilirsiniz," sözleriyle esprili bir şekilde açıklamalarını noktaladı.

"YENİ HİKAYE VE YENİ OYUNCU KADROSUYLA BİR ARADA OLMANIN HEYECANINI YAŞIYORUZ."

Projede daha önce rol almakta olan Çağrı Şensoy, Ömer Faruk Aran, Belgin Şimşek ve Yiğit Uçan da lansmanda açıklamalarda bulundular. Dizide Cerkutay karakterine hayat veren Çağrı Şensoy, "Altı yıldır taşıdığım bu sorumluluğu yedinci yıla taşımak büyük bir coşku. Bu hikâyenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum," dedi.

Alaeddin Bey karakterine hayat veren Ömer Faruk Aran "Yeni hikâyemiz ve oyuncu kadromuzla böyle güçlü bir yapımda yer almaktan dolayı çok heyecanlıyım. Ezber bozan bir projenin içinde olmaktan gururluyuz," diyerek düşüncelerini dile getirdi. Gonca Hatun karakterini canlandıran Belgin Şimşek, "Yeni hikâyemiz ve yeni oyuncu kadromuzla bir arada olmanın heyecanını yaşıyorum," sözleriyle duygularını paylaştı. Dizide Boran karakterine hayat veren Yiğit Uçan da "Tüm oyuncu arkadaşlarıma ve teknik ekibe böyle güzel bir iş ortaya koydukları için çok teşekkür ediyorum." sözleriyle diziye ilişkin heyecanını dile getirdi.

Kuruluş Orhan, çarşamba akşamlarına damga vuracak!