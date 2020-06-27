27 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Burcu Esmersoy'un Instagram’dan kazandığı para dudak uçuklattı

Burcu Esmersoy'un Instagram’dan kazandığı para dudak uçuklattı

Berk Suyabatmaz ile evliliğini bitirmesinin ardından Allan Hakko ile yeni bir aşka yelken açan Burcu Esmersoy'un bu ilişkisi de kısa sürdü. Aşk hayatında aradığı mutluluğu bulamayan Esmersoy işte başarıyı yakaladı. Instagram hesabından sık sık reklam içerikli paylaşımlar yapan güzel sunucunun kazandığı para ise dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 27.06.2020 12:06 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 12:09
  • 1
  • 10
Burcu Esmersoy'un Instagram’dan kazandığı para dudak uçuklattı

Son dönemde sosyal medyadan yaptığı reklam içerikli paylaşımlara ağırlık veren Burcu Esmersoy, adeta bir servet kazandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Burcu Esmersoy'un Instagram’dan kazandığı para dudak uçuklattı

Berk Suyabaymaz ile evliliğinin ardından aşk yaşadığı Allan Hakko'da da aradığı mutluluğu bulamayan Esmersoy, başarıyı iş hayatında yakaladı.

  • 3
  • 10
Burcu Esmersoy'un Instagram’dan kazandığı para dudak uçuklattı

BİR TANITIMDAN 25 BİN TL!

Posta'nın haberine göre; Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan 43 yaşındaki sunucu, sadece bir ürün tanıtımından 25 bin TL alıyor.

  • 4
  • 10
Burcu Esmersoy'un Instagram’dan kazandığı para dudak uçuklattı

ALLAN HAKKO İLE İLİŞKİSİ BİTTİ!

Berk Suyabatmaz'dan ayrıldıktan sonra Allan Hakko'yla yeni bir aşka yelken açan Esmersoy, 1.5 ay aşk yaşadığı Allan Hakko'dan 3 hafta önce ayrılmıştı.

  • 5
  • 10
Burcu Esmersoy'un Instagram’dan kazandığı para dudak uçuklattı

AYRILIK NEDENİ…

İddiaya göre; Burcu Esmersoy'un disiplinli hayatı ve işine daha çok zaman ayırması, bu ilişkiyi bitirdi. Gezmeyi ve sosyalleşmeyi seven Allan Hakko'nun, arkadaşlarına "Burcu sadece işine aşık" dediği öğrenildi.