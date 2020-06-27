Burcu Esmersoy'un Instagram’dan kazandığı para dudak uçuklattı

Berk Suyabatmaz ile evliliğini bitirmesinin ardından Allan Hakko ile yeni bir aşka yelken açan Burcu Esmersoy'un bu ilişkisi de kısa sürdü. Aşk hayatında aradığı mutluluğu bulamayan Esmersoy işte başarıyı yakaladı. Instagram hesabından sık sık reklam içerikli paylaşımlar yapan güzel sunucunun kazandığı para ise dudak uçuklattı.