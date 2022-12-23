Burcu Binici Tankurt Manas evliliğinde ihanet şoku! İlk günden beri aldatılıyormuş

Burcu Binici rapçi Tankurt Manas ile geçtiğimiz eylül ayında nikah masasına oturmuştu. Kısa bir süre sonra boşanmanın eşiğine gelen çift "Fevri davrandık" diyerek evliliklerine bir şans daha vermişti. Çiftin bu kez ihanet şoku yaşandığı iddia edildi. Eşinin mesajlarını yakalayan güzel oyuncunun evlendikleri gündem beri aldatıldığı konuşuluyor.