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Burcu Binici Tankurt Manas evliliğinde ihanet şoku! İlk günden beri aldatılıyormuş

Burcu Binici rapçi Tankurt Manas ile geçtiğimiz eylül ayında nikah masasına oturmuştu. Kısa bir süre sonra boşanmanın eşiğine gelen çift "Fevri davrandık" diyerek evliliklerine bir şans daha vermişti. Çiftin bu kez ihanet şoku yaşandığı iddia edildi. Eşinin mesajlarını yakalayan güzel oyuncunun evlendikleri gündem beri aldatıldığı konuşuluyor.

Giriş Tarihi: 23.12.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 11:24
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Burcu Binici Tankurt Manas evliliğinde ihanet şoku! İlk günden beri aldatılıyormuş

Geçtiğimiz temmuz ayında yeni bir aşka yelken açan Burcu Binici ile müzisyen Tankurt Manas, eylül ayında nikâh masasına oturmuştu. Güzel haberi Instagram hesabından duyuran oyuncu, gönderisine, "Sıfır şaka" notunu düşmüştü.

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Burcu Binici Tankurt Manas evliliğinde ihanet şoku! İlk günden beri aldatılıyormuş

Binici'nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve çok sayıda yorum almıştı. Pınar Aylin, Saadet Özsırkıntı, Yeliz Şar, Gökçe Akyıldız, Ekin Türkmen, Bahar Süer ve Selen Öztürk gibi birçok ünlü isim de çifti tebrik etmişti.

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Burcu Binici Tankurt Manas evliliğinde ihanet şoku! İlk günden beri aldatılıyormuş

FOTOĞRAFLARI SİLDİLER

Sessiz sedasız evlenen ünlü çiftten geçtiğimiz haftalarda şaşırtan hamleler gelmişti. Binici ve Manas, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakmıştı. Birlikte çekilmiş fotoğraflarını da kaldırmıştı. Bu gelişme sonrası, ikilinin hayranları "Ünlü çift ayrıldı mı?" sorusuna yanıt aranmaya başlamıştı.

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Burcu Binici Tankurt Manas evliliğinde ihanet şoku! İlk günden beri aldatılıyormuş

"FEVRİ DAVRANDIK"

Gündem olan konuyla ilgili ilk açıklama güzel oyuncudan "Yeni eve taşınırken boya yüzünden kavga ettik. Eşya bulmak, almak da strese soktu bizi. Bir de üstüne ev sahibi kandırdı. Fevri davrandık, tartıştık ama toparlarız." İfadelerini kullanmıştı.

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Burcu Binici Tankurt Manas evliliğinde ihanet şoku! İlk günden beri aldatılıyormuş

'EŞİNİN MESAJLARINI YAKALADI' İDDİASI!

Snob Magazin'in özel haberine göre; Burcu Binici'nin, rapçi eşinin mesajlaşmalarını yakaladığı iddia edildi. Manas'ın, Binici'yle evlendiği ilk günden beri Gamze adında kadınla görüştüğü de konuşuluyor.