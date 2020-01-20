Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in marifetleri herkesi şaşkına çevirdi! Fahriye Evcen...

Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Karan isminde bir oğlu bulunan Fahriye Evcen sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir süredir gelen teklifleri geri çevirse de bugüne kadar sürdürdüğü başarılı oyunculuk performansıyla milyonlarca hayran kitlesine ulaşan Fahriye Evcen, milyonlarca izleyicinin gönlünü feth ederken, asıl mesleği herkesi şaşırttı. Birçok ünlü gibi Fahriye Evcen de asıl mesleği oyunculuk olmayan isimlerden biri. İşte Fahriye Evcen ve diğer ünlü isimlerin çok şaşıracağınız ilk meslekleri...