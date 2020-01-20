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Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in marifetleri herkesi şaşkına çevirdi! Fahriye Evcen...

Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Karan isminde bir oğlu bulunan Fahriye Evcen sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir süredir gelen teklifleri geri çevirse de bugüne kadar sürdürdüğü başarılı oyunculuk performansıyla milyonlarca hayran kitlesine ulaşan Fahriye Evcen, milyonlarca izleyicinin gönlünü feth ederken, asıl mesleği herkesi şaşırttı. Birçok ünlü gibi Fahriye Evcen de asıl mesleği oyunculuk olmayan isimlerden biri. İşte Fahriye Evcen ve diğer ünlü isimlerin çok şaşıracağınız ilk meslekleri...

Giriş Tarihi: 20.01.2020 04:38
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Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in marifetleri herkesi şaşkına çevirdi! Fahriye Evcen...

Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Karan isminde bir oğlu bulunan Fahriye Evcen'in gerçek mesleğini öğrenenler şaştı kaldı.

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Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in marifetleri herkesi şaşkına çevirdi! Fahriye Evcen...

Birçok ünlü gibi Fahriye Evcen de asıl mesleği oyunculuk olmayan isimlerden biri. İşte Fahriye Evcen ve diğer ünlü isimlerin çok şaşıracağınız ilk meslekleri...

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Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in marifetleri herkesi şaşkına çevirdi! Fahriye Evcen...

YILDIZ TİLBE

Şarkıcı Yıldız Tilbe, ünlü olmadan önce hayat kavgasının tam da içinde yer aldı. Yıldız Tilbe'nin yaptığı işler arasında tezgahtarlık, pazarlamacılık ve çocuk bakıcılığı bulunuyor.

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Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in marifetleri herkesi şaşkına çevirdi! Fahriye Evcen...

BARIŞ ARDUÇ

Cankurtaran

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Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in marifetleri herkesi şaşkına çevirdi! Fahriye Evcen...

SERDAR ORTAÇ

Popçu Serdar Ortaç Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde torna-tevsiye eğitimi aldı. Bir dönem plastik kalıpçısı olan babasının dükkanındaki torna tezgahında çalıştı.