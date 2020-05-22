Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen ikinci kez hamile mi? Fotoğraftaki detay dikkat çekti

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme oturdu. Karantina sürecini eşi ve oğlu Karan ile evde geçiren Fahriye Evcen, son günlerde sosyal medyayı da daha sık kullanmaya başladı. Her paylaştığı fotoğrafı rekor beğeni alan güzel oyuncu, 'Doğayla ben, benimle doğa' notuyla sosyal medya hesabından üç yeni gönderi paylaştı. Fahriye Evcen'in fotoğrafındaki detay akıllara hamilelik iddiasını getirdi. Evcen'in paylaşımı 2 saat içinde yarım milyonu geçti. İşte Fahriye Evcen'in takipçilerinin gözünden kaçmayan o kareler...