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Haberler Galeri Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen ikinci kez hamile mi? Fotoğraftaki detay dikkat çekti

Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen ikinci kez hamile mi? Fotoğraftaki detay dikkat çekti

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme oturdu. Karantina sürecini eşi ve oğlu Karan ile evde geçiren Fahriye Evcen, son günlerde sosyal medyayı da daha sık kullanmaya başladı. Her paylaştığı fotoğrafı rekor beğeni alan güzel oyuncu, 'Doğayla ben, benimle doğa' notuyla sosyal medya hesabından üç yeni gönderi paylaştı. Fahriye Evcen'in fotoğrafındaki detay akıllara hamilelik iddiasını getirdi. Evcen'in paylaşımı 2 saat içinde yarım milyonu geçti. İşte Fahriye Evcen'in takipçilerinin gözünden kaçmayan o kareler...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 10:43
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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen ikinci kez hamile mi? Fotoğraftaki detay dikkat çekti

Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan bir çocuk annesi Fahriye Evcen'in Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla yeniden gündeme oturdu.

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen ikinci kez hamile mi? Fotoğraftaki detay dikkat çekti

Karantina günlerinde sosyal medya hesabını daha sık kullanmaya başlayan ve her paylaşımıyla beğeni rekorları kıran Fahriye Evcen'in son paylaşımındaki detay takipçilerinin gözünden kaçmadı.

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen ikinci kez hamile mi? Fotoğraftaki detay dikkat çekti

Evcen'in paylaştığı fotoğraflarından birinde elini karnına koyarak poz vermesi akıllara 'ikinci kez hamile mi?' sorularını getirdi.

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen ikinci kez hamile mi? Fotoğraftaki detay dikkat çekti

TAKİPÇİLERİNİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Karantinadaki güzel oyuncu Fahriye Evcen, bugün 10 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından evinin bahçesinde çekilen pozlarını paylaştı.

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Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen ikinci kez hamile mi? Fotoğraftaki detay dikkat çekti

Karan adını verdikleri bir çocuğu olan Evcen'in yeşillikler içinde verdiği bir pozda elini karnına koyması akıllara hamilelik iddialarını getirdi.