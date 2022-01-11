11 Ocak 2022, Salı
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan sosyal medyayı salladı! Pozlarına beğeni yağdı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, sanat dünyasının gözde çiftlerinden olurken oğulları Karan da fenomen haline geldi. fenomen haline geldi. Yılbaşı tatili için Almaya'ya giden çift, paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen son olarak oğlu Karan Özçivit'in Instagram hesabından paylaşımlarda bulundu. Minik Karan'ın alışveriş turundan kareler sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 11.01.2022 11:18 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 11:19
- 1
- 90
- 2
- 90
- 3
- 90
- 4
- 90
- 5
- 90