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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan sosyal medyayı salladı! Pozlarına beğeni yağdı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, sanat dünyasının gözde çiftlerinden olurken oğulları Karan da fenomen haline geldi. fenomen haline geldi. Yılbaşı tatili için Almaya'ya giden çift, paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen son olarak oğlu Karan Özçivit'in Instagram hesabından paylaşımlarda bulundu. Minik Karan'ın alışveriş turundan kareler sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 11.01.2022 11:18 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 11:19
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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan sosyal medyayı salladı! Pozlarına beğeni yağdı

2013 yılında dizi setinde tanışan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan sosyal medyayı salladı! Pozlarına beğeni yağdı

İkili sanat dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden olurken çocukları da ilgi odağı oldu.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan sosyal medyayı salladı! Pozlarına beğeni yağdı

Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğulları Karan da en az anne-babası kadar popüler oldu.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan sosyal medyayı salladı! Pozlarına beğeni yağdı

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yeni yıla evde sevdikleriyle giren çiftin aile pozu ilgi odağı olmuştu. Fahriye Evcen'in eşi ve oğlu ile olan yeni yıl pozlarına ise minik Karan'ın sevimliliği damga vurdu.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan sosyal medyayı salladı! Pozlarına beğeni yağdı

Yılbaşı tatilini ailesiyle geçirmek isteyen Evcen, soluğu Almanya'da aldı. Güzel oyuncu Düsseldorf'tan yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni toplamıştı.