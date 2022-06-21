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Burak Çelik’in eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Göktuğ karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan Burak Çelik ekranların aranan yüzlerinden oldu. Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde büyük sıçrama yapan yakışıklı oyuncu, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Burak Çelik'in bir dönem başarılı oyuncuyla aşk yaşadığını görenler şaştı kaldı. İşte Burak Çelik'in eski sevgilisi...

Giriş Tarihi: 21.06.2022 17:08 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022 17:09
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Burak Çelik’in eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

Son yılların en popüler isimlerinden olan Burak Çelik, Kuruluş Osman dizisiyle kariyerinin zirvesine çıktı.

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Burak Çelik’in eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

Ekranın aranan isimlerinden bir olan ve oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Çelik'in eski sevgilisi görenleri şaşırttı. İşte Burak Çelik başta olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

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Burak Çelik’in eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

KAAN YILDIRIM - EZGİ EYÜBOĞLU

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Burak Çelik’in eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

KAAN YILDIRIM - EZGİ EYÜBOĞLU

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Burak Çelik’in eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

HADİSE – SİNAN AKÇIL