21 Haziran 2022, Salı
Burak Çelik’in eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı
Kuruluş Osman'da canlandırdığı Göktuğ karakteriyle kariyerinin zirvesine çıkan Burak Çelik ekranların aranan yüzlerinden oldu. Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde büyük sıçrama yapan yakışıklı oyuncu, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Burak Çelik'in bir dönem başarılı oyuncuyla aşk yaşadığını görenler şaştı kaldı. İşte Burak Çelik'in eski sevgilisi...
Giriş Tarihi: 21.06.2022 17:08 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022 17:09
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