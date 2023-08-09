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Bu kadarına pes! Hasta eşini terk eden Ayhan Sicimoğlu bu kadarla kalmamış! Ortak hesaplarını boşaltıp...

Ayhan Sicimoğlu ve Zeynep Akar 40 yıl önce evlenmiş ve çift Akar Ailesi'ne ait yalıda yaşamaya başlamıştı. Eşinin imkanlarından yararlanarak lüks bir hayat yaşayan Sicimoğlu, dört yıl önce Akar'ın beyninde tümör çıkınca "Bundan sonra sana ailen baksın" diyerek eşini terk etti. Bir daha eşini arayıp sormayan Sicimoğlu bu kadarla da kalmadı. İşte yeni ortaya çıkan detaylar...

Giriş Tarihi: 09.08.2023 08:44 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023 08:44
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Bu kadarına pes! Hasta eşini terk eden Ayhan Sicimoğlu bu kadarla kalmamış! Ortak hesaplarını boşaltıp...

40 yıl önce sosyetik isim Zeynep Akar ile evlenen Ayhan Sicimoğlu, bu süreçte Akar Ailesi'ne ait yalıda yaşayıp Paris'teki evlerinde keyif sürmüştü. Ancak dört yıl önce Akar'ın beyninde tümör çıkınca işler değişti.

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Bu kadarına pes! Hasta eşini terk eden Ayhan Sicimoğlu bu kadarla kalmamış! Ortak hesaplarını boşaltıp...

Tedavi sürecine 2 yıl dayanan ünlü müzisyen, "Bundan sonra sana ailen baksın" diyerek eşini terk etti. Sicimoğlu bir daha eşini arayıp sormazken Akar ise hayata küstü.

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Bu kadarına pes! Hasta eşini terk eden Ayhan Sicimoğlu bu kadarla kalmamış! Ortak hesaplarını boşaltıp...

Sicimoğlu sadece bununla da kalmadı, bir de giderken eşiyle ortak hesaplarından yüklü miktarda para çekmiş. Sabah yazarı Bülent Cankurt konuyu köşesine taşıdı.

İşte o yazı…

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Bu kadarına pes! Hasta eşini terk eden Ayhan Sicimoğlu bu kadarla kalmamış! Ortak hesaplarını boşaltıp...

Önceki gün Ayhan Sicimoğlu'nun, 40 yıllık eşi Zeynep Akar'ı, beyin ameliyatı geçirip ilgi ve bakıma muhtaç olunca, bir süre baktıktan sonra "Yeter artık bundan sonra ailen baksın" diyerek terk ettiğini yazmıştım.

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Bu kadarına pes! Hasta eşini terk eden Ayhan Sicimoğlu bu kadarla kalmamış! Ortak hesaplarını boşaltıp...

Büyük yankı uyandıran haberim üzerine çifte yakın çevrelerden onlarca telefon aldım.