Bu kadarına pes! Hasta eşini terk eden Ayhan Sicimoğlu bu kadarla kalmamış! Ortak hesaplarını boşaltıp...

Ayhan Sicimoğlu ve Zeynep Akar 40 yıl önce evlenmiş ve çift Akar Ailesi'ne ait yalıda yaşamaya başlamıştı. Eşinin imkanlarından yararlanarak lüks bir hayat yaşayan Sicimoğlu, dört yıl önce Akar'ın beyninde tümör çıkınca "Bundan sonra sana ailen baksın" diyerek eşini terk etti. Bir daha eşini arayıp sormayan Sicimoğlu bu kadarla da kalmadı. İşte yeni ortaya çıkan detaylar...