Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı Kerem Alışık’tan hüzünlendiren paylaşım! Kalbi yenik düştü

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle ekranlarda yer alan Kerem Alışık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini hüzünlendirdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da babası Sadri Alışık'ı mezarı başında anmak isteyen oyuncu koronavirüs nedeniyle töreni iptal etti. Babasının doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutlayan Kerem Alışık yazdığı notla sevenlerini hüzne boğdu. Kerem Alışık, babası Sadri Alışık ve annesi Çolpan İlhan'a hitaben yayınladığı videoda hem babasının hem de annesinin vefatları sonrasında kalbinin yorgun, puslu, bulutlu ve hüzünlü olduğunu da ifade etti. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'sinden hüzünlendiren paylaşım...