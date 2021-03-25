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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral yaşıyla olay oldu! Bakın kaç yaşındaymış…

Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral yaşıyla olay oldu! Bakın kaç yaşındaymış…

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Ümit karakteriyle tüm dengeleri altüst eden Hande Soral, tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğuyla ekranların en sevilen oyuncularından olan Soral, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile nikah masasına oturan güzel oyuncunun yaşı merak konusu oldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'ın yaşı...

Giriş Tarihi: 25.03.2021 17:36 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 17:36
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral yaşıyla olay oldu! Bakın kaç yaşındaymış…

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Ümit karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Hande Soral, özel hayatıyla mercek altına alındı. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Soral, yaşıyla merak konusu oldu. İşe Hande Soral ve birçok ünlü ismin yaşı…

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral yaşıyla olay oldu! Bakın kaç yaşındaymış…

HANDE ERÇEL
24 KASIM 1993

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral yaşıyla olay oldu! Bakın kaç yaşındaymış…

SİNEM KOBAL
14 Ağustos 1987

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral yaşıyla olay oldu! Bakın kaç yaşındaymış…

KENAN İMİRZALIOĞLU
18 Haziran 1974

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral yaşıyla olay oldu! Bakın kaç yaşındaymış…

BURAK DENİZ
17 Şubat 1991