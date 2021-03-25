Bir Zamanlar Çukurova’nın Ümit’i Hande Soral yaşıyla olay oldu! Bakın kaç yaşındaymış…

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Ümit karakteriyle tüm dengeleri altüst eden Hande Soral, tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğuyla ekranların en sevilen oyuncularından olan Soral, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile nikah masasına oturan güzel oyuncunun yaşı merak konusu oldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral'ın yaşı...