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Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın Fadik’i Polen Emre evlilik yolunda ilk adımı attı! Nişanlısı bakın kim çıktı

Bir Zamanlar Çukurova’nın Fadik’i Polen Emre evlilik yolunda ilk adımı attı! Nişanlısı bakın kim çıktı

atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Fadik karakteriyle adından söz ettiren Polen Emre, ilk dizi oyunculuğuyla gönülleri fethetti. Sosyal medyada da büyük ilgi gören Polen Emre, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Evlilik yolunda ilk adımı atan Emre'nin nişanlısı bakın kim çıktı!

Giriş Tarihi: 10.03.2022 14:13 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022 14:14
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fadik’i Polen Emre evlilik yolunda ilk adımı attı! Nişanlısı bakın kim çıktı

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Polen karakteriyle kendisine hayran bırakan Polen Emre, oyunculuğu kadar güzelliğiyle hayran bıraktı.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fadik’i Polen Emre evlilik yolunda ilk adımı attı! Nişanlısı bakın kim çıktı

İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan Emre'nin nişanlı olduğunu gören şaştı kaldı.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fadik’i Polen Emre evlilik yolunda ilk adımı attı! Nişanlısı bakın kim çıktı

İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel oyuncusu Polen Emre başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri…

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fadik’i Polen Emre evlilik yolunda ilk adımı attı! Nişanlısı bakın kim çıktı

ÖZGÜ KAYA VE SEVGİLİSİ BURAK SERDAR ŞANAL

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Fadik’i Polen Emre evlilik yolunda ilk adımı attı! Nişanlısı bakın kim çıktı