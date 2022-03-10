10 Mart 2022, Perşembe
Bir Zamanlar Çukurova’nın Fadik’i Polen Emre evlilik yolunda ilk adımı attı! Nişanlısı bakın kim çıktı
atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Fadik karakteriyle adından söz ettiren Polen Emre, ilk dizi oyunculuğuyla gönülleri fethetti. Sosyal medyada da büyük ilgi gören Polen Emre, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Evlilik yolunda ilk adımı atan Emre'nin nişanlısı bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 10.03.2022 14:13 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022 14:14
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