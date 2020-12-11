Bir Zamanlar Çukurova reytingleri altüst etti! Zirvenin adı değişmedi! Züleyha ve Yılmaz Adana’ya veda etti

ZÜLEYHA DAHA GÜÇLÜ DEMİR DE DAHA ANLAYIŞLI!

Yılmaz, tüm hikâyeyi dinleyince Züleyha kadar merhametli olmadı! Müjgan'ı tekrar göz hapsinde yaşamak üzere eve getirdi ve yanına da Nazire'yi nöbetçi dikti!

Demir ise Züleyha'ya kendisini öldürmek isteyen bir kadına bile merhamet gösterdiği için ne kadar hayran olduğunu anlattı. Demir'in aşkını kendi kendine yaşamaya başlaması ve Züleyha'yı prangalarından kurtarıyor olması, herkesi şaşırttı.

Bu olan biteni, tüm Çukurova'ya bir kahramanlık destanı halinde anlatan ise Şermin oldu. Züleyha'ya övgüler yağdıran Şermin, kuzeninin büyük aşkından duyduğu gururu da herkesle paylaştı.