Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova reytingleri altüst etti! Zirvenin adı değişmedi! Züleyha ve Yılmaz Adana’ya veda etti Bir Zamanlar Çukurova reytingleri altüst etti! Zirvenin adı değişmedi! Züleyha ve Yılmaz Adana’ya veda etti
Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım olarak geceye damga vurdu. Züleyha'nın "iyilikten maraz doğar" korkusu ile karşılaştığı bölüm, izleyiciden de büyük ilgi gördü. Tüm Adana Hünkar'ın 40 mevlüdü için bir araya gelirken Züleyha ve Yılmaz o geceden evvel buluşup planlarını yaptı. Herkes derin bir uykuya daldığında, iki sevgili, uzun zamandır bekledikleri mutluluklarına doğru yolculuklarına çıktılar. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 76. bölümünde yaşananlar...
Giriş Tarihi: 11.12.2020 12:14 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 12:21
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü,Tüm Kişiler'de %12,47 izlenme oranı ve %25,75 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,45 izlenme oranı ve %22,80 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 76.bölümünde #ÖlümsüzAşk etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.
Züleyha'nın "iyilikten maraz doğar" korkusu ile karşılaştığı bölüm, izleyiciden de büyük ilgi gördü.
GALERİ DEVAM EDİYOR ZÜLEYHA ÇUKUROVA'DA KAHRAMAN OLDU!
Züleyha, Müjgan'ın Kerem Ali'yi alıp kaçmasının şaşkınlığını yaşarken, çocuk bir tarafa, Müjgan tarafa sürüklendi. Züleyha hiç düşünmeden suya atlayıp ikisini de kurtardı! O iki canı kurtarma mücadelesi içindeyken, Demir'in peşine taktığı Hayri de gizlice onları izledi. Sonra da koşa koşa Demir'e haber vermeye gitti! Büyük bir olay anlatıp teşekkür alacağını düşünürken de, bu kadar hayat meselesini görüp yardım etmediği için fırçayı yedi!
MÜJGAN AF DİLERKEN YILMAZ DA DEMİR DE DUYDU!
Züleyha, Müjgan ve Kerem Ali'yi, Fekeli'nin onları koyduğu eve getirip, hastalanmadan üzerlerini değiştirmek istedi. Ancak iki kadın kapıda konuşurlarken, Yılmaz, Behice ile içerdeydi. Demir de kısa bir süre sonra kapının dışına geldi. İki erkek, Müjgan'ın oğlunun hayatı için nasıl teşekkür ettiğini de, Züleyha'nın kendisine yapılan onca şeyden sonra hala evladı için Müjgan'a nasıl merhamet ettiğini de duydular.
ZÜLEYHA DAHA GÜÇLÜ DEMİR DE DAHA ANLAYIŞLI!
Yılmaz, tüm hikâyeyi dinleyince Züleyha kadar merhametli olmadı! Müjgan'ı tekrar göz hapsinde yaşamak üzere eve getirdi ve yanına da Nazire'yi nöbetçi dikti!
Demir ise Züleyha'ya kendisini öldürmek isteyen bir kadına bile merhamet gösterdiği için ne kadar hayran olduğunu anlattı. Demir'in aşkını kendi kendine yaşamaya başlaması ve Züleyha'yı prangalarından kurtarıyor olması, herkesi şaşırttı.
Bu olan biteni, tüm Çukurova'ya bir kahramanlık destanı halinde anlatan ise Şermin oldu. Züleyha'ya övgüler yağdıran Şermin, kuzeninin büyük aşkından duyduğu gururu da herkesle paylaştı.
FİKRET NEDEN OFİS TUTTU? HANGİ BELGELERİ TOPLADI?
Fikret, erkenden çırçıra gideceğini söyleyip evden ayrıldı. Şehrin bir ucunda kendini bir ofis tutup yerleşti ve bir takım belgeleri incelemeye başladı. Elindeki belgeler, Yılmaz'a ait tapulardı!
Bir süre sonra çırçıra geldiğinde, Yılmaz'a da yolda lastiği patladığı için geciktiği yalanını söyledi. Yılmaz önce inanmak istemese de, daha yeni bir şüphe ile araları açıldığından konunun üzerine çok gitmedi.