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Bebek göründü! Fahriye Evcen’den büyüyen karnıyla ilk poz geldi

Kuruluş Osman dizisiyle gönülleri fetheden Burak Özçivit, 2017 yılında Fahriye Evcen'le dünyaevine girmişti. Sanat dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan ikiliden ikinci bebek müjdesi gelmişti. Yaz aylarının gelmesiyle ailesiyle Bodrum'a giden Evcen'den yeni fotoğraf geldi. Tatil sırasında hayranlarını kırmayarak fotoğraf çektiren Fahriye Evcen'in belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 06.07.2022 16:06 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022 16:06
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Bebek göründü! Fahriye Evcen’den büyüyen karnıyla ilk poz geldi

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucağına alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den bebek müjdesi gelmişti. İkinci kez anne olmaya hazırlanan Evcen'den büyüyek karnıyla ilk fotoğraf geldi.

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Bebek göründü! Fahriye Evcen’den büyüyen karnıyla ilk poz geldi

Geçtiğimiz günlerde mutlu birliktelikleri devam eden oyuncu çiftten Fahriye Evcen'in hamile olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Güzel oyuncunun 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Bebeklerinin cinsiyeti henüz belli olmayan çift, bebek müjdesi hakkında henüz bir açıklama yapmamıştı.

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Bebek göründü! Fahriye Evcen’den büyüyen karnıyla ilk poz geldi

Bebek haberleri sonrasında Bodrum'da objektiflere yakalanan ünlü çift, basın mensuplarının 'Neler hissediyorsunuz?' sorusuna şu sözlerle yanıt vermişti:

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Bebek göründü! Fahriye Evcen’den büyüyen karnıyla ilk poz geldi

Biz de yeni öğrendik. İnanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım kapalı yola girdim farkında olmadan.

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Bebek göründü! Fahriye Evcen’den büyüyen karnıyla ilk poz geldi

"UYKUSUZ GECELERE ALIŞKINIM"

"Daha haberi yeni almışız" diyen oyuncu çift, "Kız mı olsun erkek mi olsun?' modunda değiliz, sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" ifadelerini kullandı.