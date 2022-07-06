06 Temmuz 2022, Çarşamba
Bebek göründü! Fahriye Evcen’den büyüyen karnıyla ilk poz geldi
Kuruluş Osman dizisiyle gönülleri fetheden Burak Özçivit, 2017 yılında Fahriye Evcen'le dünyaevine girmişti. Sanat dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan ikiliden ikinci bebek müjdesi gelmişti. Yaz aylarının gelmesiyle ailesiyle Bodrum'a giden Evcen'den yeni fotoğraf geldi. Tatil sırasında hayranlarını kırmayarak fotoğraf çektiren Fahriye Evcen'in belirginleşen karnı dikkatlerden kaçmadı.
Giriş Tarihi: 06.07.2022 16:06 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022 16:06
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