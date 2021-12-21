Batuga Akkız’a büyük sırrını açıkladı | Destan 5. yeni bölüme damga vuran sahne

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve seyirciden büyük ilgi gören 'Destan', atv ekranındaki beşinci bölümüyle de çok konuşuldu.

'Destan'ın beşinci bölümünde, Batuga, Alpagu Han'ın odasına girerek onu öldürmeye kalkan Akkız'a engel oldu. Akkız, ikisinin de intikamını almak üzereyken kendisine engel olan Batuga'ya çok kızdı ve "Öcünü alacaktım senin. Andım vardı. Bir yazgının iki yarısı olan iki çocuğu hiç unutmadım ben. Gökten Dağın öcünü ikimiz için alacaktım. Nerede o öksüz kaldığım gün yetim kalan çocuk?" diye sordu.

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