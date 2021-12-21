22 Aralık 2021, Çarşamba
Batuga Akkız’a büyük sırrını açıkladı | Destan 5. yeni bölüme damga vuran sahne
ATV ekranında yayınlandığı günden beri ses getiren Destan dizisi 5. yeni bölümle ekrana geldi. Ebru Şahin'in başrolünde oynadığı dizi 21 Aralık 2021 Cuma akşamı yayınlanan bölümü #Ülkemiçin etiketiyle sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında girdi. Öte yandan dizinin bu haftaki bölümünde ise Batuga'nın Akkız'a büyük sırrını açıkladığı o anlar ise seyircileri adeta ekrana kilitledi.
Giriş Tarihi: 21.12.2021 23:46 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 23:52
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