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Haberler Galeri Hande Soral ve İsmail Demirci’den bebek müjdesi! Ultrason görüntüsünü paylaştı

Hande Soral ve İsmail Demirci’den bebek müjdesi! Ultrason görüntüsünü paylaştı

Hande Soral ve İsmail Demirci'den müjdeli haber geldi. Son olarak Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Ümit karakteriyle izleyici karşısına çıkan Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla bebek beklediklerini duyurdu. İşte çiftin o paylaşımı ve ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 22.12.2021 09:24 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 09:24
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Hande Soral ve İsmail Demirci’den bebek müjdesi! Ultrason görüntüsünü paylaştı

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı 'Ümit'i karakteriyle izleyici karşısına çıkan Hande Soral, 4 yıl önce meslektaşı İsmail Demirci ile dünya evine girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hande Soral ve İsmail Demirci’den bebek müjdesi! Ultrason görüntüsünü paylaştı

Ünlü çiftten bugün müjdeli haber geldi.

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Hande Soral ve İsmail Demirci’den bebek müjdesi! Ultrason görüntüsünü paylaştı

Soral ve Demirci, sosyal medyadan peş peşe yaptıkları paylaşımlarla bebek beklediklerini duyurdu.

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Hande Soral ve İsmail Demirci’den bebek müjdesi! Ultrason görüntüsünü paylaştı

ULTRASON GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Dad (baba) yazılı şapka takan İsmail Demirci ile kamera karşısına geçen Hande Soral, elindeki ultrason görüntüsüyle bebek beklediklerini duyurdu.

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Hande Soral ve İsmail Demirci’den bebek müjdesi! Ultrason görüntüsünü paylaştı

Paylaşıma sosyal medyadan yorum ve beğeni yağdı.