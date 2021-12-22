Hande Soral ve İsmail Demirci’den bebek müjdesi! Ultrason görüntüsünü paylaştı

Hande Soral ve İsmail Demirci'den müjdeli haber geldi. Son olarak Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Ümit karakteriyle izleyici karşısına çıkan Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla bebek beklediklerini duyurdu. İşte çiftin o paylaşımı ve ayrıntılar...