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Haberler Galeri Destan dizisinin Akkız’ı Ebru Şahin’in makyajsız hali sosyal medyayı salladı! Takipçilerinden tam not aldı

Destan dizisinin Akkız’ı Ebru Şahin’in makyajsız hali sosyal medyayı salladı! Takipçilerinden tam not aldı

Destan'da canlandırdığı Akkız rolüyle kendisine hayran bırakan Ebru Şahin, ekrana damgasını vurdu. Hercai dizisindeki başarısıyla adını yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve bugüne kadar canlandırdıklarından çok farklı bir rolle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu, diziseverler tarafından mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Ebru Şahin, makyajsız fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. Takipçileri doğal haline hayran bıraktı. İşte Ebru Şahin'in makyajsız hali...

Giriş Tarihi: 21.12.2021 16:31 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 16:36
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Destan dizisinin Akkız’ı Ebru Şahin’in makyajsız hali sosyal medyayı salladı! Takipçilerinden tam not aldı

Atv'nin sevilen dizisi Destan'da canlandırdığı Akkız rolüyle izleyici karşısına çıkan Ebru Şahin, başarılı oyunculuğuyla gündeme oturdu. Yeni dizisinde bambaşka bir rolle izleyici karşısına çıkacak olan Şahin, izleyiciler tarafından mercek altına alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Destan dizisinin Akkız’ı Ebru Şahin’in makyajsız hali sosyal medyayı salladı! Takipçilerinden tam not aldı

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Ebru Şahin, makyajsız fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. Takipçileri doğal haline hayran bıraktı. İşte Ebru Şahin'in makyajsız hali...

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Destan dizisinin Akkız’ı Ebru Şahin’in makyajsız hali sosyal medyayı salladı! Takipçilerinden tam not aldı

Yıldız Çağrı Atiksoy

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Destan dizisinin Akkız’ı Ebru Şahin’in makyajsız hali sosyal medyayı salladı! Takipçilerinden tam not aldı

Yıldız Çağrı Atiksoy

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  • 59
Destan dizisinin Akkız’ı Ebru Şahin’in makyajsız hali sosyal medyayı salladı! Takipçilerinden tam not aldı

Yıldız Çağrı Atiksoy