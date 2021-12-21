Destan dizisinin Akkız’ı Ebru Şahin’in makyajsız hali sosyal medyayı salladı! Takipçilerinden tam not aldı

Destan'da canlandırdığı Akkız rolüyle kendisine hayran bırakan Ebru Şahin, ekrana damgasını vurdu. Hercai dizisindeki başarısıyla adını yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve bugüne kadar canlandırdıklarından çok farklı bir rolle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu, diziseverler tarafından mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Ebru Şahin, makyajsız fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. Takipçileri doğal haline hayran bıraktı. İşte Ebru Şahin'in makyajsız hali...