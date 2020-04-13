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Haberler Galeri Babil’in yıldızı Birce Akalay’ın hiç kimsenin bilmediği hastalığı ortaya çıktı!

Babil’in yıldızı Birce Akalay’ın hiç kimsenin bilmediği hastalığı ortaya çıktı!

Babil dizisinde canlandırdığı İlay karakteriyle son dönemin en çok konuşulan oyuncularından olan Birce Akalay, koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinaya girdi. Instagram'da Serkan Altunorak'ın canlı yayınına katılan Birce Akalay, bugüne kadar hiç kimsenin bilmediği bir hastalığı olduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 13.04.2020 14:52 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 14:53
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Babil’in yıldızı Birce Akalay’ın hiç kimsenin bilmediği hastalığı ortaya çıktı!

Salgın nedeniyle rol aldığı Babil dizisinin çekimleri durdurulan ve evinde karantinada olan oyuncu Birce Akalay, Instagram'da Serkan Altunorak'ın canlı yayınına katıldı.

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Babil’in yıldızı Birce Akalay’ın hiç kimsenin bilmediği hastalığı ortaya çıktı!

Akalay, konuk olduğu yayında bu zamana kadar bilinmeyen bir hastalığından da bahsetti.

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Babil’in yıldızı Birce Akalay’ın hiç kimsenin bilmediği hastalığı ortaya çıktı!

"EVDE DURMAK BENİM İÇİN ÇOK ZOR"

Koronavirüs sürecinin kendisi için zor geçtiğini belirten Akalay, hastalığı olduğunu ve evde durmanın kendisi için zorlayıcı olduğunu belirtti.

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Babil’in yıldızı Birce Akalay’ın hiç kimsenin bilmediği hastalığı ortaya çıktı!

Koronavirüs salgını nedeni ile başlayan karantina sürecinin ilk gününü başka bir şehirde geçirdiğini anlatan Akalay, "Öyle denk geldi. Şimdi evimdeyim. Ama klostrofobim var ve evde durmak çok zor benim için. Yeni yeni 'zamanı etkili değerlendirme' kafasına giriyorum. Düşünmeyi bloke etmişiz, bu dönemde onu anladım. Varlığım ve ihtiyaçlarımıza yönelik blokajlar indirmişiz. Bu dönemde düşünmeye döndük." dedi.

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Babil’in yıldızı Birce Akalay’ın hiç kimsenin bilmediği hastalığı ortaya çıktı!

SEDA SAYAN

Yıllardır tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hâlâ bir çare bulabilmiş değil.