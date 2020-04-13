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Babil’in yıldızı Birce Akalay’ın hiç kimsenin bilmediği hastalığı ortaya çıktı!
Babil dizisinde canlandırdığı İlay karakteriyle son dönemin en çok konuşulan oyuncularından olan Birce Akalay, koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinaya girdi. Instagram'da Serkan Altunorak'ın canlı yayınına katılan Birce Akalay, bugüne kadar hiç kimsenin bilmediği bir hastalığı olduğunu açıkladı.
Giriş Tarihi: 13.04.2020 14:52 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 14:53
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