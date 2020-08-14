Babil’in Ayşe’si Aslı Enver’in fotoğrafı şoke etti! Hiç böyle görmediniz

Babil dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle adından söz ettirmeye devam eden Aslı Enver, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Çok küçük yaşlardan beri ekranlarda olan ve başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de en çok konuşulan oyunculardan olan Aslı Enver'in ortaya çıkan fotoğrafı herkesi şoke etti. İşte Aslı Enver'in olay olan o fotoğrafı...