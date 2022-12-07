07 Aralık 2022, Çarşamba
Ayten Soykök trafikte dehşet saçtı! Ünlü oyuncu aracıyla yayların arasına daldı
Ayten Soykök Taksim'de dehşet saçtı! Son olarak Aziz dizisiyle izleyici karşısına çıkan Soykök, dün saat 12.30 sıralarında aracıyla ara sokaktan caddeye dönüş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yayaların arasına daldı. Kafeteryanın önündeki birkaç kişi ve yaralanan kadının nişanlısı ise ölümden kıl payı kurtulurken ünlü oyuncu gözaltına alındı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı...
Giriş Tarihi: 07.12.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 15:40
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