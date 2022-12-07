Ayten Soykök trafikte dehşet saçtı! Ünlü oyuncu aracıyla yayların arasına daldı

Kazadan kıl payı kurtulan Dilan Su Köknaroğlu, "Yan dükkandan çıkıp buraya sipariş vermeye geliyordum. Çıktığım anda arkamda bir gürültü duydum. Arkamı döndüğüm de arabanın bize geldiğini gördüm. Ondan sonra kendimi bu dükkana attım, kıl payı kurtuldum. Benim arkamdaki beyefendide arabanın üzerine atlayıp kendini yere atıp kurtuldu. Onda da büyük bir ihtimal hasar vardır diye tahmin ediyorum." dedi.