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Ayşe Barım olayına Ümit Erdim'den gönderme! Oyunculuk sektörü karıştı...

Magazin dünyası, oyuncu Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkında ortaya atılan iddialarla çalkalanıyor. ID İletişim şirketinin kurucu ortağı Ayşe Barım'ın, kendisine 'biat etmeyenleri' piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Bu iddialara birçok ünlü tepki gösterirken, uzun süredir ekranlardan uzak olan Ümit Erdim dikkat çeken paylaşımda bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.01.2025 10:11 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 10:40
Ayşe Barım olayına Ümit Erdim’den gönderme! Oyunculuk sektörü karıştı...

2002 yılından bu yana faaliyet gösteren ve bünyesinde 50'den fazla Türkiye'nin en popüler oyuncusunu barındıran ID İletişim, menajerlik ajansları arasında en tanınan isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak ajansın ortaklarından Ayşe Barım hakkında ortaya atılan 'tekelleştirme' iddiaları, sektördeki dengeleri sarsmış durumda.

Ayşe Barım olayına Ümit Erdim’den gönderme! Oyunculuk sektörü karıştı...

BARIM'DAN ÜNLÜ ŞARKICIYA KARİYER PLANI

İddialara göre, menajer Ayşe Barım, sektördeki güçlü konumunu kullanarak, ünlü bir şarkıcının kariyerini yeniden şekillendirmek için bir plan yaptı. Bu plan kapsamında, milyonlarca kadın hayranı olan şarkıcıya "erkeksi bir imaj" kazandırmak için, menajerin ajansındaki bir kadın oyuncuyla "ilişkideymiş" gibi gösterildi. Bu süreçte, şarkıcının gerçek sevgilisi olan iş insanından alınan paralar imaj çalışmasında için kullanıldı. Daha sonra, plan gereği bu kurgusal ilişkinin "ayrılık" haberleriyle sonlandırılması öngörülüyordu.

Ayşe Barım olayına Ümit Erdim’den gönderme! Oyunculuk sektörü karıştı...

Bu tür imaj çalışmalarının sanat dünyasının alışılmış bir parçası olduğu biliniyor. Ancak olay, toplum mühendisliği boyutuyla ciddi bir tepki topluyor. Sanatçılar üzerinden yapılan bu manipülasyonlar, sadece sektörün içindekilere değil, toplumu da bilinçli bir yönlendirme olarak değerlendiriliyor.

Ayşe Barım olayına Ümit Erdim’den gönderme! Oyunculuk sektörü karıştı...

Barım'ın, kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı iddia edilmişti. Daha sonra Ayşe Barım'ın şirketi ID İletişim, açıklama yaparak iddiaları yalanlamıştı.

Ayşe Barım olayına Ümit Erdim’den gönderme! Oyunculuk sektörü karıştı...

Ayrıca Barım'ın, kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı iddia edilmişti. Daha sonra Ayşe Barım'ın şirketi ID İletişim, açıklama yaparak iddiaları yalanlamıştı.

Ayşe Barım olayına Ümit Erdim’den gönderme! Oyunculuk sektörü karıştı...

Ajansa bağlı birçok oyuncu Ayşe Barım'a destek mesajları paylaşırken bazı oyuncular da sektörde bu durumun yıllardır olduğunu anlattı. Ümit Erdim de o isimlerden biri oldu.

Ayşe Barım olayına Ümit Erdim’den gönderme! Oyunculuk sektörü karıştı...

"6 YIL ÖNCE SÖYLEMİŞTİM"

Erdim, yıllar önce zayıfladığı için iş bulamadığına yönelik söylentilerin çıktığını fakat gerçeğin aslında öyle olmadığını belirterek şunları yazdı:

Ayşe Barım olay��na Ümit Erdim’den gönderme! Oyunculuk sektörü karıştı...

"Ben 6 yıl önce bunları söylediğimde bana 'Zayıflayınca iş bulamadı o yüzden öyle konuşuyor" dediler. Herkese günaydın."

Ayşe Barım olayına Ümit Erdim’den gönderme! Oyunculuk sektörü karıştı...

Ajansının açıklamasını daha önce Instagram hesabından paylaşan Serenay Sarıkaya da iddialara ilişkin ilk kez konuştu.

Sarıkaya, Gazete Magazin'in muhabirlerine şu açıklamayı yaptı:

"O kadar tuhaf ve akılalmaz şeyler ki söylenecek hiçbir şey yok buna. Zaten ID İletişim olarak da ben kişisel olarak da mahkemeye taşıdık süreci. Mahkemede olduğu için de bir şey söylemek istemiyorum. Çok garip, anlaşılması güç. Doğrudan ahlaksız ithamlar var bize yapılan."

Ayşe Barım olayına Ümit Erdim’den gönderme! Oyunculuk sektörü karıştı...

Hazal Kaya, Sinem Kobal, Burcu Biricik, Metin Akdülger gibi ünlü isimler Kaya, sosyal medya hesaplarından kadınlara yönelik haksız eleştirileri kabul etmediğini belirterek Barım ve Sarıkaya'ya destek verdi.

HAZAL KAYA

Hazal Kaya, "Böyle dayanaksız, mesnetsiz, kanıtsız, delilsiz "öyle duyduk, zaten biliyorduk" gibi zırvalamalarla böyle büyük itiraflar atamazsınız kimseye. Gücünü aklından fikrinden ve en önemlisi vizyonundan alan bir kadından rahatsız oluyorsunuz diye böyle bıçaklamaya çalışamazsınız. Sırf, başarılı güzel, yetenekli ve hayatı dilediği gibi yaşıyor diye kadınlara bedel ödetme yarışına giremezsiniz." sözleriyle ateş püskürdü.

Ayşe Barım olayına Ümit Erdim’den gönderme! Oyunculuk sektörü karıştı...

SİNEM KOBAL

Sinem Kobal'dan da bir destek paylaşımı geldi. Kobal yaptığı paylaşımda "Yıllarca verilen emek ve çalışma böylesi çamur at izi kalsın yöntemleriyle baltalanamaz. Böylesi troll haberlerle, kontrolsüz, asılsız yayılan iftiralarla yapılan bu şiddeti kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Ayşe Barım olayına Ümit Erdim’den gönderme! Oyunculuk sektörü karıştı...

BURCU BİRİCİK

Burcu Biricik de sektördeki çirkinliklerin ve haksızlıkların konuşulması gerekirken olayın koca bir magazin meselesine dönüşmesine ateş püskürdü.

Ayşe Barım olayına Ümit Erdim’den gönderme! Oyunculuk sektörü karıştı...

METİN AKDÜLGER

Metin Akdülger de "Not: Özgür irademle yazdım kimse bana paylaş diye baskı yapmamıştır. Sevdiğim kadınların yanında olmak istedim o kadar." sözleriyle açıklama yaptı.

Ayşe Barım olayına Ümit Erdim’den gönderme! Oyunculuk sektörü karıştı...

DİDEM UZEL'DEN DESTEK

Rekabet Kurulu'nun dizi ve film sektörüyle bağlantılı menajerlik ajanslarına inceleme başlatmasına Didem Uzel'den de destek geldi.

Uzel, sektördeki tekelleşme nedeniyle bir dönem oyunculuğu bırakıp Amerika'ya taşınmak zorunda kaldığını söyleyerek, "Sektör, bazı şirketler tarafından belirlenen 100 isim üzerinde dönüyor. Sizi o 100 kişi içine sokmuyorlar. Bu yüzden 30 senem çöpe gitti. Oyunculuktan dışlanan gençler arasında hayatlarını devam ettirmek için garsonluk yapanlar bile var!" dedi.

"HADİ BAKALIM KOLAY GELSİN"

Farah Zeynep Abdullah ise sosyal medya hesabında çıkan haberleri paylaşarak "Hadi bakalım kolay gelsin" yorumunu yaptı.

Ayşe Barım olayına Ümit Erdim’den gönderme! Oyunculuk sektörü karıştı...

REKABET KURUMU HAREKETE GEÇTİ

Olay gündemdeki yerini korurken, Rekabet Kurulu da gelen ihbarların ardından dizi ve film sektörüyle bağlantılı menajerlik ajanslarına inceleme başlattı. Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuza kast ajanslığı ve menajerlik faaliyetlerine yönelik olarak yapılan çok sayıda ihbar ve şikayette iki önemli konu başlığı öne çıkmaktadır. Bunlardan ilkinde, sektörde faaliyet gösteren bazı kast ajansı/menajerlerin; "ajans komisyon oranlarını ve birtakım satış koşullarını belirlemek ve bazı yapımcıları boykot ederek piyasanın dışına çıkarma" konusunda birlikte hareket ettikleri iddiaları yer almaktadır. Yapılan ihbar ve şikayetlerde ayrıca; sektörde kast direktörlüğü ile menajerlik faaliyetini birlikte yürüten teşebbüslerin çeşitli rekabet sorunlarına neden olduğu, iki faaliyeti birlikte yürüten bir teşebbüsün kast direktörü pozisyonunda bulunduğu bir projede, kendi oyuncu kadrosuna öncelik tanıma avantajına sahip olduğu, bununla birlikte hem kast ajansı/menajerlik faaliyeti olan hem de kast direktörlüğü yapan bu teşebbüslerin kendileriyle bağı olmayan oyuncuları değerlendirme dışı bırakabildiği, bu nedenle hem hâlihazırda başkaca bir kast ajansı/menajerle bağı olan yeteneklerin hem de sektöre yeni giriş yapan yeteneklerin kast direktörlüğü ile kast ajansı/ menajerlik hizmetini birlikte sunan teşebbüslere yönelme mecburiyetinde bırakıldığı, bu doğrultuda iki hizmeti birlikte sunan bir teşebbüsten menajerlik hizmeti almayan oyuncuların, teşebbüsün kast direktörlüğü faaliyeti sebebiyle dizi, film gibi projelerde dezavantajlı konuma getirildiği, bu doğrultuda kast direktörlüğü ile iştigal etmeyen menajerlerin de söz konusu iki faaliyeti birlikte yürüten teşebbüslerle olan rekabetlerinde dezavantajlı konumda bulundukları iddiaları yer almaktadır."

İŞTE O 21 ŞİRKET
Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen şirketlerin şu şekilde olduğu öğrendi:

Kast Ajansları Derneği,
Abdullah Bulut Menajerlik İletişim Dan. Ltd. Şti.
Asiye Değirmenci Menajerlik ve Film Yapım Ltd. Şti.
Black Listt Menajerlik Halkla İlişkiler ve Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Cemile Yaprak Atış
Deniz Tüney Tanıtım Turizm Halkla İlişkiler ve Pazarlama Ltd. Şti.
Erberk Kast Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti.
Icon Talent Org. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti.
ID İletişim Danışmanlık AŞ
Kahraman Özden Talent Management
Nimet Atasoy AŞ
People Fotomodel Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti.
Perama Görsel Sanatlar Org. Yapım ve Tic. Ltd. Şti.
Persona Sanat İletişim Hiz. Ltd. Şti.
Renda Güner Film Yapım Tanıtım Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Sökmen Ajans Reklamcılık ve Turizm Ltd. Şti.
Şogen Film Müzik Prd. Org. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
Talento Menajerlik Tic. Ltd. Şti.
TB Sanatsal Yetenek Yön. Ve Dan. Ltd. Şti 20. Vodvil Prodüksiyon ve Menajerlik Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.
Yüzdeyüz Oyunculuk Seslendirme Prodüksiyon Ltd. Şti.