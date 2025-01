Ayşe Barım olayına Ümit Erdim’den gönderme! Oyunculuk sektörü karıştı...

REKABET KURUMU HAREKETE GEÇTİ

Olay gündemdeki yerini korurken, Rekabet Kurulu da gelen ihbarların ardından dizi ve film sektörüyle bağlantılı menajerlik ajanslarına inceleme başlattı. Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuza kast ajanslığı ve menajerlik faaliyetlerine yönelik olarak yapılan çok sayıda ihbar ve şikayette iki önemli konu başlığı öne çıkmaktadır. Bunlardan ilkinde, sektörde faaliyet gösteren bazı kast ajansı/menajerlerin; "ajans komisyon oranlarını ve birtakım satış koşullarını belirlemek ve bazı yapımcıları boykot ederek piyasanın dışına çıkarma" konusunda birlikte hareket ettikleri iddiaları yer almaktadır. Yapılan ihbar ve şikayetlerde ayrıca; sektörde kast direktörlüğü ile menajerlik faaliyetini birlikte yürüten teşebbüslerin çeşitli rekabet sorunlarına neden olduğu, iki faaliyeti birlikte yürüten bir teşebbüsün kast direktörü pozisyonunda bulunduğu bir projede, kendi oyuncu kadrosuna öncelik tanıma avantajına sahip olduğu, bununla birlikte hem kast ajansı/menajerlik faaliyeti olan hem de kast direktörlüğü yapan bu teşebbüslerin kendileriyle bağı olmayan oyuncuları değerlendirme dışı bırakabildiği, bu nedenle hem hâlihazırda başkaca bir kast ajansı/menajerle bağı olan yeteneklerin hem de sektöre yeni giriş yapan yeteneklerin kast direktörlüğü ile kast ajansı/ menajerlik hizmetini birlikte sunan teşebbüslere yönelme mecburiyetinde bırakıldığı, bu doğrultuda iki hizmeti birlikte sunan bir teşebbüsten menajerlik hizmeti almayan oyuncuların, teşebbüsün kast direktörlüğü faaliyeti sebebiyle dizi, film gibi projelerde dezavantajlı konuma getirildiği, bu doğrultuda kast direktörlüğü ile iştigal etmeyen menajerlerin de söz konusu iki faaliyeti birlikte yürüten teşebbüslerle olan rekabetlerinde dezavantajlı konumda bulundukları iddiaları yer almaktadır."

İŞTE O 21 ŞİRKET

Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen şirketlerin şu şekilde olduğu öğrendi:

Kast Ajansları Derneği,

Abdullah Bulut Menajerlik İletişim Dan. Ltd. Şti.

Asiye Değirmenci Menajerlik ve Film Yapım Ltd. Şti.

Black Listt Menajerlik Halkla İlişkiler ve Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti.

Cemile Yaprak Atış

Deniz Tüney Tanıtım Turizm Halkla İlişkiler ve Pazarlama Ltd. Şti.

Erberk Kast Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti.

Icon Talent Org. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti.

ID İletişim Danışmanlık AŞ

Kahraman Özden Talent Management

Nimet Atasoy AŞ

People Fotomodel Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti.

Perama Görsel Sanatlar Org. Yapım ve Tic. Ltd. Şti.

Persona Sanat İletişim Hiz. Ltd. Şti.

Renda Güner Film Yapım Tanıtım Hiz. Tic. Ltd. Şti.

Sökmen Ajans Reklamcılık ve Turizm Ltd. Şti.

Şogen Film Müzik Prd. Org. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Talento Menajerlik Tic. Ltd. Şti.

TB Sanatsal Yetenek Yön. Ve Dan. Ltd. Şti 20. Vodvil Prodüksiyon ve Menajerlik Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.

Yüzdeyüz Oyunculuk Seslendirme Prodüksiyon Ltd. Şti.