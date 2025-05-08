08 Mayıs 2025, Perşembe
SAMANDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Giriş: 08.05.2025 00:00 Güncelleme: 08.05.2025 00:07
İLAN
SAMANDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
SAMANDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2017/378 Esas KARAR NO : 2018/51
VELİ : NİHAT BALCI
Davacı aleyhine mahkememizde açılan Vesayet davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Tarafınıza çıkarılan gerekçeli karar içerikli tebligatın iade dönmesi ve adres araştırmalarından da bir netice elde edilememesi nedeniyle ek kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HÜKÜM :
''1-Vasi değişikliğine esas olmak üzere, velayetin kaldırılması koşullarının oluşup oluşmadığına ilişkin talep yönünden MAHKEMEMİZİN GÖREVSİZLİĞİNE,
2-Görevli ve yetkili Mahkemenin SAMANDAĞ 2 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA) OLDUĞUNA,
3-Dava dosyasının karar kesinleştiğinde, resen görevli SAMANDAĞ 2 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA) gönderilmesine,
4- Harç ve yargılama giderlerinin görevli ve yetkili mahkemece değerlendirilmesine,
Dair, tarafların yokluğunda kararın taraflara usulüne uygun tebliğinden itibaren 2 haftaiçerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.''
VELİ : NİHAT BALCI
Davacı aleyhine mahkememizde açılan Vesayet davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Tarafınıza çıkarılan gerekçeli karar içerikli tebligatın iade dönmesi ve adres araştırmalarından da bir netice elde edilememesi nedeniyle ek kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HÜKÜM :
''1-Vasi değişikliğine esas olmak üzere, velayetin kaldırılması koşullarının oluşup oluşmadığına ilişkin talep yönünden MAHKEMEMİZİN GÖREVSİZLİĞİNE,
2-Görevli ve yetkili Mahkemenin SAMANDAĞ 2 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA) OLDUĞUNA,
3-Dava dosyasının karar kesinleştiğinde, resen görevli SAMANDAĞ 2 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA) gönderilmesine,
4- Harç ve yargılama giderlerinin görevli ve yetkili mahkemece değerlendirilmesine,
Dair, tarafların yokluğunda kararın taraflara usulüne uygun tebliğinden itibaren 2 haftaiçerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.''
Basın No: ILN02218255
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