Ayrılığı yasa boğmuştu! Olgun Şimşek geri mi dönüyor? EDHO'nun kimsesizi...

OLGUN ŞİMŞEK'TEN KİMSESİZ YAŞAR AÇIKLAMASI

Geçen yıl İbrahim Tatlıses'in İbo Show'a konuk olan Olgun Şimşek'e "Kimsesiz Yaşar, ben hala öyle olarak biliyorum seni. Daha beyefendi geçmedim" demesi üzerine 49 yaşındaki ünlü oyuncu "Kimsesiz Yaşar artık öldü gitti. Gerçi ölmedi. Güzel çalışma oldu. Ama bitti artık o. Şimdi Cihangir Bey artık." diyerek cevap vermişti.