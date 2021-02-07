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08 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Ayrılığı yasa boğmuştu! Olgun Şimşek geri mi dönüyor? EDHO'nun kimsesizi... Ayrılığı yasa boğmuştu! Olgun Şimşek geri mi dönüyor? EDHO'nun kimsesizi...
Ayrılığı yasa boğmuştu! Olgun Şimşek geri mi dönüyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 3. sezonunda dizide yer alan Olgun Şimşek'in yeniden döneceği iddiası hayranlarını heyecanlandırdı. Show TV ekranlarının başarılı yapımı Ramo'da ölerek diziye veda eden Olgun Şimşek'in yeniden EDHO'ya döneceği iddiası büyük merak uyandırdı. Olgun Şimşek'in Ramo'da ayrılmasıyla sosyal medya platformlarında Kimsesiz Doğan geldi, bunun ardından dönecek iddiaları artıyor.
Giriş Tarihi: 07.02.2021 23:53
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dizinin 3. sezonunda Kimsesiz Yaşar rolüne hayat veren usta oyuncu Olgun Şimşek'in yeniden döneceği iddiası hayranlarını heyecanlandırdı. Ramo'da geçtiğimiz hafta 4 oyuncunun diziden ayrılması sonrasında Olgun Şimşek'de o isimler arasında yer alıyor. Kimsesiz Doğan'ın diziye geri dönmesinin ardından yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor. sezon finali bölümünde eşiyle yurt dışına çıkan Kimsesiz Yaşar karakterine dair sosyal medyada "Kimsesiz Baba" geri dönsün yorumları sıkça yapılmaya başlandı. Sevilen oyuncunun diziye dönüp dönmeyeceği hakkında gelecek açıklamalar bekleniyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR OLGUN ŞİMŞEK EDHO'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Kimsesiz Yaşar karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran Olgun Şimşek'in diziye geri dönmesi isteniyor. Ancak konu hakkında henüz ünlü oyuncudan da, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayıncı kuruluşundan da bir açıklama gelmedi.
OLGUN ŞİMŞEK'TEN KİMSESİZ YAŞAR AÇIKLAMASI
Geçen yıl İbrahim Tatlıses'in İbo Show'a konuk olan Olgun Şimşek'e "Kimsesiz Yaşar, ben hala öyle olarak biliyorum seni. Daha beyefendi geçmedim" demesi üzerine 49 yaşındaki ünlü oyuncu "Kimsesiz Yaşar artık öldü gitti. Gerçi ölmedi. Güzel çalışma oldu. Ama bitti artık o. Şimdi Cihangir Bey artık." diyerek cevap vermişti.
OLGUN ŞİMŞEK'TEN KİMSESİZ YAŞAR AÇIKLAMASI
Geçen yıl İbrahim Tatlıses'in İbo Show'a konuk olan Olgun Şimşek'e "Kimsesiz Yaşar, ben hala öyle olarak biliyorum seni. Daha beyefendi geçmedim" demesi üzerine 49 yaşındaki ünlü oyuncu "Kimsesiz Yaşar artık öldü gitti. Gerçi ölmedi. Güzel çalışma oldu. Ama bitti artık o. Şimdi Cihangir Bey artık." diyerek cevap vermişti.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1993 yılında sinema hayatına başladı. Olgun Şimşek, tiyatroya Yılmaz Erdoğan-Demet Akbağ Tiyatrosu'nda sahnelenen Otogargara adlı oyunda rol alarak başladı.