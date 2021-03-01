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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Aydemir Akbaş sünnet oldu çarşaf giydi! Görenler şaştı kaldı Aydemir Akbaş sünnet oldu çarşaf giydi! Görenler şaştı kaldı
Usta oyuncu Aydemir Akbaş, yeni filmi için kılıktan kılığa girdi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde çekimleri tamamlanan 'Sünnet Çocuğu' filmi için sünnet olan ve çarşaf giyen Akbaş, "Sünnet olmayı hiç yadırgamadım. Öyle hediyeler filan geldi, hoşuma gitti" dedi.
Giriş Tarihi: 01.03.2021 10:44 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 10:47
Aydemir Akbaş'ın senaryosunu yazıp yönettiği 'Sünnet Çocuğu' filminin çekimleri Antalya'nın Manavgat ilçesinde tamamlandı. Yaklaşık bir hafta süresince Manavgat'ın çeşitli yerlerinde çekimleri yapılan filmde kılıktan kılığa giren Aydemir Akbaş'ı gören hayranları şaşkınlığını gizleyemedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çarşafa büründüğü ilk sahnenin ardından kadın kılığına giren Aydemir Akbaş, at çiftliğindeki çekimlerde, başrol oyuncusu Tuğba Daştan ile filmin en komik sahnelerinden birisinin çekimlerini gerçekleştirdi. Çekimler sırasında at yarışlarına düşkün olan 'Sami' karakterini canlandıran Akbaş, yanına gelen Ponny At ile uzun süre oynadı.
"YADIRGAMADIM, HOŞUMA GİTTİ"
Çekimlerin son gününde, otelin havuz başında düzenlenen törenle sünnet olan Aydemir Akbaş, eğlenceli bir film olduğunu söyledi. Tekrar sünnet olmayı yadırgamadığını anlatan Akbaş, "Sünnet olmayı hiç yadırgamadım. Öyle hediyeler filan geldi, hoşuma gitti. Yoksa bu rolü kendime yazmazdım" dedi.
Senaryo üzerinde çok emek harcadığını söyleyen Aydemir Akbaş, "Bu senaryoyu beş defa yazdım. Çok güveniyorum bu senaryoya. Biraz daha profesyonellerle çalışmış olsaydım iyi olurdu ama bu filmde rol alan amatör arkadaşlarımız da beni tatmin etti" şeklinde konuştu.
"SİNEMA TİPTİR"
Sinemanın tipler üzerine kurulu olduğunu belirten Akbaş, "Bana öyle birini getirdiler ki rol yoktu, ben rol yazdım. Öyle birini getirdiler ki sünnetçi hayran kaldım. Sinema tiptir. Hollywood'da karakter oyuncuları, yan oyuncular muhteşem oyunculardır. Aslında filmi başrol ayakta tutar ama destekleyicisi yan rollerdir" ifadelerini kullandı.