Aydemir Akbaş sünnet oldu çarşaf giydi! Görenler şaştı kaldı

Çarşafa büründüğü ilk sahnenin ardından kadın kılığına giren Aydemir Akbaş, at çiftliğindeki çekimlerde, başrol oyuncusu Tuğba Daştan ile filmin en komik sahnelerinden birisinin çekimlerini gerçekleştirdi. Çekimler sırasında at yarışlarına düşkün olan 'Sami' karakterini canlandıran Akbaş, yanına gelen Ponny At ile uzun süre oynadı.