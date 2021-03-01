Aydemir Akbaş sünnet oldu çarşaf giydi! Görenler şaştı kaldı

Senaryo üzerinde çok emek harcadığını söyleyen Aydemir Akbaş, "Bu senaryoyu beş defa yazdım. Çok güveniyorum bu senaryoya. Biraz daha profesyonellerle çalışmış olsaydım iyi olurdu ama bu filmde rol alan amatör arkadaşlarımız da beni tatmin etti" şeklinde konuştu.



