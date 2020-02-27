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Aydemir Akbaş koronavirüse meydan okudu: Benden korksun!
Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Aydemir Akbaş, İranlı yapımcılardan aldığı film tekliflerini reddettiğini açıkladı. Oyuncu, teklifleri geri çevirme nedeninin koronavirüs olmadığını söylerken "O benden korksun! Benim uçak fobim var, 100 milyar verseler yine gitmem." dedi.
Giriş Tarihi: 27.02.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 10:34
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Aydemir Akbaş koronavirüsüne meydan okudu: Benden korksun!
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Aydemir Akbaş koronavirüsüne meydan okudu: Benden korksun!
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Aydemir Akbaş koronavirüsüne meydan okudu: Benden korksun!
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Aydemir Akbaş koronavirüsüne meydan okudu: Benden korksun!
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Aydemir Akbaş koronavirüsüne meydan okudu: Benden korksun!