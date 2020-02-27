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Aydemir Akbaş koronavirüse meydan okudu: Benden korksun!

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Aydemir Akbaş, İranlı yapımcılardan aldığı film tekliflerini reddettiğini açıkladı. Oyuncu, teklifleri geri çevirme nedeninin koronavirüs olmadığını söylerken "O benden korksun! Benim uçak fobim var, 100 milyar verseler yine gitmem." dedi.

Giriş Tarihi: 27.02.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 10:34
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Aydemir Akbaş koronavirüsüne meydan okudu: Benden korksun!
Aydemir Akbaş koronavirüsüne meydan okudu: Benden korksun!

Aydemir Akbaş, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, koronavirüs vakalarının arttığı İran'da çekilecek bir filmde rol alması için kendisine teklif geldiğini açıkladı.

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Aydemir Akbaş koronavirüsüne meydan okudu: Benden korksun!
Aydemir Akbaş koronavirüsüne meydan okudu: Benden korksun!

İranlı yapımcıların teklifini reddettiğini belirten Akbaş, olumsuz yanıt vermesinin nedeninin ise koronavirüs olmadığını söyledi.

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Aydemir Akbaş koronavirüsüne meydan okudu: Benden korksun!
Aydemir Akbaş koronavirüsüne meydan okudu: Benden korksun!

"BANA VİRÜS İŞLEMEZ"

Uçak fobisi nedeniyle İran'a gidemeyeceğini söyleyen Aydemir Akbaş şöyle konuştu: "Bana virüs falan işlemez, koronavirüs benden korksun! Benim uçak fobim var, 100 milyar verseler yine gitmem."

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Aydemir Akbaş koronavirüsüne meydan okudu: Benden korksun!
Aydemir Akbaş koronavirüsüne meydan okudu: Benden korksun!

Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in kendisini Amerika'ya götürmek istediğini anlatan Akbaş, "İbrahim Tatlıses beni Amerika'ya götürmeye kalktı. Pasaportum olduğu halde 'Pasaportum yok' dedim. Uçak korkum var. Üç kere bindim, tövbe ettim. Almanya'dan servet teklif ettiler gitmedim, ben kesin kalpten giderim" diye konuştu.

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Aydemir Akbaş koronavirüsüne meydan okudu: Benden korksun!
Aydemir Akbaş koronavirüsüne meydan okudu: Benden korksun!

HAYATIM FİLM OLMASIN

Aydemir Akbaş, hayatını anlattığı "Cambaz" adlı kitabının beyazperdeye uyarlanmasını istemediğini de açıkladı.