Aydemir Akbaş koronavirüse meydan okudu: Benden korksun!

"BANA VİRÜS İŞLEMEZ"

Uçak fobisi nedeniyle İran'a gidemeyeceğini söyleyen Aydemir Akbaş şöyle konuştu: "Bana virüs falan işlemez, koronavirüs benden korksun! Benim uçak fobim var, 100 milyar verseler yine gitmem."