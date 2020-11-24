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25 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri ATV'nin yeni dizisi Akıncı şimdiden hayran bıraktı! İşte Türkiye'nin yeni kahramanı Akıncı'nın tüm detayları ATV'nin yeni dizisi Akıncı şimdiden hayran bıraktı! İşte Türkiye'nin yeni kahramanı Akıncı'nın tüm detayları
ATV'nin yeni dizisi Akıncı, 3. tanıtım filmiyle ekranlara geldi. Kısa süre içinde ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Akıncı dizisinde başrolü Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler paylaşıyor. Yıllar önce yaşanan bir olay sonrasında ortaya çıkan Akıncı'nın bıraktığı not unutulmadı:
"Hiçbir suç cezasız kalmaz." Peki Akıncı bir daha nerede, ne zaman ve kim için ortaya çıkacak? İşte Akıncı dizisi hakkındaki tüm gerçekler... Giriş Tarihi: 24.11.2020 23:37 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 23:58
Türkiye'nin dizileriyle adından söz ettiren kanalı ATV, Akıncı ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bir Türk kahraman olan Akıncı'nın 3. tanıtım fragmanı yayınlandı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Akıncı dizisinin konusu, oyuncuları diziseverleri meraklandırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Akıncı dizisinin başrolünü Şükrü Özyıldız, Büşra Develi ve Yıldıray Şahinler paylaşıyor. NTC Medya imzalı Akıncı dizisinin yönetmeliğini Veli Çelik yaparken, senaryosunu Hakan Kandal kaleme aldı.
İMZASI UNUTULMADI
Akıncı ilk defa 3 yıl önce ortaya çıktı. Akıncı'nın bıraktığı
"hiçbir suç cezasız kalmayacak" imzası yıllarca gizemini korudu. Yeniden ne zaman ortaya çıkacağı merak konusu olan Akıncı, kimin için yardıma koşacağı da belirsizliğini sürdürdü. AKINCI'DAN İLK GÖRÜNTÜLER | İZLE GÜNÜMÜZDE YAŞAYAN MODERN BİR KAHRAMAN: AKINCI!
Günümüzde yaşayan bir kahramanın hikayesini ekranlara taşıyacak olan yapımdan görüntülerin yer aldığı teaser, dizinin şimdiden oluşan hayranlarında büyük merak uyandırdı..
İŞTE AKINCI'NIN 3. TANITIM FRAGMANI | İZLE İŞTE AKINCI DİZİSİNİN OYUNCULARI
Yakında ATV'de izleyici karşısına çıkacak olan Akıncı'nın başrol oyuncuları dışındaki karakterleri de internet dünyasında araştırılmaya başlandı. İşte Akıncı dizisinin oyuncu kadrosu...