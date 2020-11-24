ATV'nin yeni dizisi Akıncı şimdiden hayran bıraktı! İşte Türkiye'nin yeni kahramanı Akıncı'nın tüm detayları

ATV'nin yeni dizisi Akıncı, 3. tanıtım filmiyle ekranlara geldi. Kısa süre içinde ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Akıncı dizisinde başrolü Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler paylaşıyor. Yıllar önce yaşanan bir olay sonrasında ortaya çıkan Akıncı'nın bıraktığı not unutulmadı: "Hiçbir suç cezasız kalmaz." Peki Akıncı bir daha nerede, ne zaman ve kim için ortaya çıkacak? İşte Akıncı dizisi hakkındaki tüm gerçekler...