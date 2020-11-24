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Haberler Galeri ATV'nin yeni dizisi Akıncı şimdiden hayran bıraktı! İşte Türkiye'nin yeni kahramanı Akıncı'nın tüm detayları

ATV'nin yeni dizisi Akıncı şimdiden hayran bıraktı! İşte Türkiye'nin yeni kahramanı Akıncı'nın tüm detayları

ATV'nin yeni dizisi Akıncı, 3. tanıtım filmiyle ekranlara geldi. Kısa süre içinde ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Akıncı dizisinde başrolü Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler paylaşıyor. Yıllar önce yaşanan bir olay sonrasında ortaya çıkan Akıncı'nın bıraktığı not unutulmadı: "Hiçbir suç cezasız kalmaz." Peki Akıncı bir daha nerede, ne zaman ve kim için ortaya çıkacak? İşte Akıncı dizisi hakkındaki tüm gerçekler...

Giriş Tarihi: 24.11.2020 23:37 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 23:58
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ATV'nin yeni dizisi Akıncı şimdiden hayran bıraktı! İşte Türkiye'nin yeni kahramanı Akıncı'nın tüm detayları

Türkiye'nin dizileriyle adından söz ettiren kanalı ATV, Akıncı ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bir Türk kahraman olan Akıncı'nın 3. tanıtım fragmanı yayınlandı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Akıncı dizisinin konusu, oyuncuları diziseverleri meraklandırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ATV'nin yeni dizisi Akıncı şimdiden hayran bıraktı! İşte Türkiye'nin yeni kahramanı Akıncı'nın tüm detayları

Akıncı dizisinin başrolünü Şükrü Özyıldız, Büşra Develi ve Yıldıray Şahinler paylaşıyor. NTC Medya imzalı Akıncı dizisinin yönetmeliğini Veli Çelik yaparken, senaryosunu Hakan Kandal kaleme aldı.

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ATV'nin yeni dizisi Akıncı şimdiden hayran bıraktı! İşte Türkiye'nin yeni kahramanı Akıncı'nın tüm detayları

İMZASI UNUTULMADI

Akıncı ilk defa 3 yıl önce ortaya çıktı. Akıncı'nın bıraktığı "hiçbir suç cezasız kalmayacak" imzası yıllarca gizemini korudu. Yeniden ne zaman ortaya çıkacağı merak konusu olan Akıncı, kimin için yardıma koşacağı da belirsizliğini sürdürdü.

AKINCI'DAN İLK GÖRÜNTÜLER | İZLE

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ATV'nin yeni dizisi Akıncı şimdiden hayran bıraktı! İşte Türkiye'nin yeni kahramanı Akıncı'nın tüm detayları

GÜNÜMÜZDE YAŞAYAN MODERN BİR KAHRAMAN: AKINCI!

Günümüzde yaşayan bir kahramanın hikayesini ekranlara taşıyacak olan yapımdan görüntülerin yer aldığı teaser, dizinin şimdiden oluşan hayranlarında büyük merak uyandırdı..

İŞTE AKINCI'NIN 3. TANITIM FRAGMANI | İZLE

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ATV'nin yeni dizisi Akıncı şimdiden hayran bıraktı! İşte Türkiye'nin yeni kahramanı Akıncı'nın tüm detayları

İŞTE AKINCI DİZİSİNİN OYUNCULARI

Yakında ATV'de izleyici karşısına çıkacak olan Akıncı'nın başrol oyuncuları dışındaki karakterleri de internet dünyasında araştırılmaya başlandı. İşte Akıncı dizisinin oyuncu kadrosu...