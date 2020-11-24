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ATV'nin yeni dizisi Akıncı'nın 2. tanıtım filmi yayınlandı

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Giriş: 24.11.2020 23:06
ATV'nin yeni dizisi Akıncı'nın 2. tanıtım videosu yayınlandı. Akıncı dizisinin senaryosu da belli olmaya başladı. Yıllar önce ortaya çıkan Türk kahraman Akıncı, herkesin merakla beklediği bir isim haline geldi. 2. tanıtım filminde Akıncı'nın ne zaman, nerede ve kim için ortaya çıkacağı konuşuldu. İşte ATV'nin yeni dizisi Akıncı'nın detayları...
Akıncı'nın 2. tanıtım filmi yayınlandı
Akıncı'nın 2. tanıtım filmi yayınlandı
Modern kahraman Akıncı!
Modern kahraman Akıncı!
Akıncı'nın ilk tanıtımı yayınlandı!
Akıncı'nın ilk tanıtımı yayınlandı!
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