07 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit sosyal medyayı salladı! "Bay karizma"

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit sosyal medyayı salladı! "Bay karizma"

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, sosyal medyayı salladı. Oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da ekranın en çok konuşulan isimlerinden olan Özçivit, yüzü olduğu erkek giyim markasının çekimlerindeki fotoğraflarını paylaştı. Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 07.05.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 09:58
  • 1
  • 95
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit sosyal medyayı salladı! Bay karizma

İzlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'da canlandırdığı Osman Bey karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, sosyal medyada da en çok takip edilen isimlerden oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 95
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit sosyal medyayı salladı! Bay karizma

Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Özçivit, son olarak yüzü olduğu erkek giyim markasının çekimlerinden karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

  • 3
  • 95
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit sosyal medyayı salladı! Bay karizma

Başarılı oyuncuya, "Bay karizma" yorumları yağdı.

  • 4
  • 95
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit sosyal medyayı salladı! Bay karizma

İşte o paylaşımı…

  • 5
  • 95
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit sosyal medyayı salladı! Bay karizma

Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla olduğu kadar yakışıklılığıyla da ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit'in yıllar içindeki değişimini görenler büyük şaşkınlık yaşadı.