Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit sosyal medyayı salladı! "Bay karizma"

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, sosyal medyayı salladı. Oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da ekranın en çok konuşulan isimlerinden olan Özçivit, yüzü olduğu erkek giyim markasının çekimlerindeki fotoğraflarını paylaştı. Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı.