Atv’nin bomba dizisi Kardeşlerim setinden ilk fotoğraf geldi! Bomba gibi geliyor

Dizi atv'de izlenir sloganıyla uzun yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim setinden ilk fotoğraf geldi. Tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin iç burkan, sevgi dolu hikayesinin anlatılacağı "Kardeşlerim" dizisinin genç oyuncuların bu samimi karesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.