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11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Atv’nin bomba dizisi Kardeşlerim setinden ilk fotoğraf geldi! Bomba gibi geliyor Atv’nin bomba dizisi Kardeşlerim setinden ilk fotoğraf geldi! Bomba gibi geliyor
Dizi atv'de izlenir sloganıyla uzun yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim setinden ilk fotoğraf geldi. Tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin iç burkan, sevgi dolu hikayesinin anlatılacağı "Kardeşlerim" dizisinin genç oyuncuların bu samimi karesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Giriş Tarihi: 11.12.2020 11:39 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 11:40
Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'nin merakla beklenen dizisi Kardeşlerim'in setinden ilk fotoğraf genç oyunculardan geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yapımına NGM'nin imza attığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı atv'nin yeni dizisi "Kardeşlerim" setinden ilk fotoğraf basınla paylaşıldı.
Gençlerin enerjisiyle oldukça keyifli geçen ilk set gününün heyecanı objektiflere de yansıdı. Dizide birbirlerine sıkıca bağlı dört kardeşi canlandıran genç oyuncuların bu samimi karesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Dizinin oyuncuları: Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi, Melis Minkari ve Recep Usta.
Güçlü isimleri ve yüreklere işleyen anlatımıyla "Kardeşlerim" yakında atv'de.