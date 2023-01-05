Atv tüm gün soluksuz izlendi

atv, 4 Ocak Çarşamba günkü yayınlarıyla en çok izlenen kanal oldu. Saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana gelen Kuruluş Osman 1'inci, reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert 2'inci, çok konuşulan gündem oluşturan Esra Erol'da programı 3'üncü ve Kuruluş Osman dizisinin özeti ise 4'üncü olarak Tüm Kişiler kategorisinin ilk 4 sırasına yerleşti.