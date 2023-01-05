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Atv tüm gün soluksuz izlendi

atv, 4 Ocak Çarşamba günkü yayınlarıyla en çok izlenen kanal oldu. Saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana gelen Kuruluş Osman 1'inci, reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert 2'inci, çok konuşulan gündem oluşturan Esra Erol'da programı 3'üncü ve Kuruluş Osman dizisinin özeti ise 4'üncü olarak Tüm Kişiler kategorisinin ilk 4 sırasına yerleşti.

Giriş Tarihi: 05.01.2023 12:01 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 12:01
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Atv tüm gün soluksuz izlendi

KURULUŞ OSMAN AÇIK ARA BİRİNCİ

'Kuruluş Osman'da Osman Bey'in Marmaracık Hisarı'nda darağacında Şeyh Edebalı ve Bala Hatun'u gördüğü, İsmihan Sultan'ın Edebalı ve Bala için "Asın!" emrini verdiği final sahnesi bölüme damga vurdu. #KuruluşOsman etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.

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Atv tüm gün soluksuz izlendi

Dizi, 111. bölümüyle

Tüm Kişiler'de %10,04 izlenme oranı ve %24,53 izlenme payı AB'de %7,30 izlenme oranı ve %19,66 izlenme payı 20+ABC1'de %10,00 izlenme oranı ve %203,17 izlenme payı Alarak tüm kategorilerde açık ara birinci sırada yer aldı.

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Atv tüm gün soluksuz izlendi

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölüm öncesi yayınlanan özeti de Tüm Kişiler'de %6,12 izlenme oranı ve %14,35 izlenme payıyla reyting listesinin dördüncü sırasına yerleşti.

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Atv tüm gün soluksuz izlendi

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Hafta içi her gün ekrana gelen, tüm Türkiye'nin günlerdir soluksuz izlediği Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı ise Tüm Kişiler kategorisinde %7,82 izlenme oranı ve %46,32 izlenme payı AB'de %6,63 izlenme oranı ve %44,96 izlenme payı 20+ABC1'de %8,46 izlenme oranı ve %47,92 izlenme payı alarak tüm kategorilerde ikinci sırada yer aldı.

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Atv tüm gün soluksuz izlendi

ESRA EROL'DA

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, gündem oluşturan birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde %7,68 izlenme oranı ve %29,10 izlenme payı alarak üçüncü oldu.