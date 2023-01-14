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Haberler Galeri Ateş Kuşları dizisi nerede çekiliyor, hangi semtte? ATV Ateş Kuşları gerçek hikaye mi, oyuncuları kimler?

Ateş Kuşları dizisi nerede çekiliyor, hangi semtte? ATV Ateş Kuşları gerçek hikaye mi, oyuncuları kimler?

ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları, dün akşam izleyicisiyle buluştu. Başrollerini Hande Soral ve Görkem Sevindik'in paylaştığı iddialı dizi, konusuyla dikkat çekti. Dizinin ilk bölümünü izleyenler, "Ateş Kuşları nerede, hangi semtte çekiliyor" sorusunu sorgulamaya başladı. İşte, yeni dizi Ateş Kuşları hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 14.01.2023 12:24 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 12:30
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Ateş Kuşları dizisi nerede çekiliyor, hangi semtte? ATV Ateş Kuşları gerçek hikaye mi, oyuncuları kimler?

ATV ekranlarının iddialı yapımlarından olan Ateş Kuşları, 1..bölümüyle dikkat çekmeyi başardı. Başrollerinde başarılı oyunların yer aldığı, dizinin nerede çekildiği ise merak konusu oldu. İzleyiciler ise arama motorlarında "Ateş Kuşları nerede çekiliyor?" sorusunu sorguluyor. İşte, Ateş Kuşları hakkında tüm merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ateş Kuşları dizisi nerede çekiliyor, hangi semtte? ATV Ateş Kuşları gerçek hikaye mi, oyuncuları kimler?

ATEŞ KUŞLARI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ateş Kuşları dizisinin çöplükte geçen bölümleri İstanbul'un Eminönü, Şile, Beyoğlu ve Beykoz semtlerinde çekiliyor.

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Ateş Kuşları dizisi nerede çekiliyor, hangi semtte? ATV Ateş Kuşları gerçek hikaye mi, oyuncuları kimler?

ATEŞ KUŞLARI UYARLAMA MI, GERÇEK HİKAYE Mİ?

Ateş Kuşları uyarlama bir dizi değil. Gerçek hikayeye dayanan dizi herhangi bir ülkeden uyarlama değildir, tamamen yerlidir.

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Ateş Kuşları dizisi nerede çekiliyor, hangi semtte? ATV Ateş Kuşları gerçek hikaye mi, oyuncuları kimler?

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ KONUSU NE?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır.

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Ateş Kuşları dizisi nerede çekiliyor, hangi semtte? ATV Ateş Kuşları gerçek hikaye mi, oyuncuları kimler?

Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.