Aşk-ı Memnu'nun 'Adnan Bey'i Selçuk Yöntem'in kızı da ünlü çıktı! O da babasının izinden gidiyor...

Usta oyuncu Selçuk Yöntem, yayınlandığı döneme damga vuran "Aşkı Memnu" dizisindeki 'Adnan Bey' rolüyle hafızalara kazınmıştı. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Zerrin Tekindor ve Hazal Kaya gibi oyuncularla başrolleri paylaşan Yöntem, özel hayatıyla gündem oldu. Ünlü ismin hakkında araştırma yapanlar, kızını görünce şaşkına döndü. İşte Selçuk Yöntem'in kendisi gibi oyuncu kızı...

Giriş Tarihi: 26.02.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 10:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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