Arka Sokaklar'ın yıldızı Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı!

Arka Sokaklar dizisinin yıldızları Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş yeniden gündeme oturdu. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gamze Özçelik'in bir dönem ayrıldığı eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı. İşte ünlülerin şaşkına çeviren değişimleri...