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Arka Sokaklar'ın yıldızı Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı!

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı karakterle adını tüm Türkiye'ye duyuran Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Uzun süredir ekranlara veda eden Uğur Pektaş, sosyal medya paylaşımı olay oldu. Uğur Pektaş'ın son halini gören hayranları, fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu. İşte Arka Sokaklar'ın yakışıklı polisi Uğur Pektaş'ın görenleri şaşkına çeviren son hali...

Giriş Tarihi: 25.09.2019 19:23 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 19:25
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Arka Sokaklar'ın yıldızı Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı!

Arka Sokaklar dizisinin yıldızları Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş yeniden gündeme oturdu. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gamze Özçelik'in bir dönem ayrıldığı eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı. İşte ünlülerin şaşkına çeviren değişimleri...

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Arka Sokaklar'ın yıldızı Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı!

İşte başta Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş olmak üzere ünlülerin eşleri.

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Arka Sokaklar'ın yıldızı Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı!

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

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Arka Sokaklar'ın yıldızı Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı!

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

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Arka Sokaklar'ın yıldızı Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı!

Ayhan - Zeynep Sicimoğlu