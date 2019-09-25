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Arka Sokaklar'ın yıldızı Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı!
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı karakterle adını tüm Türkiye'ye duyuran Uğur Pektaş'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Uzun süredir ekranlara veda eden Uğur Pektaş, sosyal medya paylaşımı olay oldu. Uğur Pektaş'ın son halini gören hayranları, fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu. İşte Arka Sokaklar'ın yakışıklı polisi Uğur Pektaş'ın görenleri şaşkına çeviren son hali...
Giriş Tarihi: 25.09.2019 19:23 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 19:25
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