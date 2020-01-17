Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın sevenlerine müjdeli haberi verdi! İşte Pınar Aydın'ın o mesajı

İlk olarak bir şarkı yarışmasında Türk halkının sevgisini kazanan Pınar Aydın, daha sonra Arka Sokaklar dizisindeki Pınar rolüyle hafızalara kazındı. Bir süredir İstanbul dışında yaşayan Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın, sosyal medyadan sevenlerine müjdeli haberi verdi. Giresunspor'un eski kalecisi Harun Ovalıoğlu ile evlendikten bir süre sonra televizyon dünyasından uzaklaşan Pınar Aydın, yeni mesleği ve yaşadığı şehir ile dikkat çekti. Sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan Arka Sokaklar'ın eski oyuncusu, takipçilerine önemli bir duyuruda bulundu.