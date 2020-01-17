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Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın sevenlerine müjdeli haberi verdi! İşte Pınar Aydın'ın o mesajı

İlk olarak bir şarkı yarışmasında Türk halkının sevgisini kazanan Pınar Aydın, daha sonra Arka Sokaklar dizisindeki Pınar rolüyle hafızalara kazındı. Bir süredir İstanbul dışında yaşayan Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın, sosyal medyadan sevenlerine müjdeli haberi verdi. Giresunspor'un eski kalecisi Harun Ovalıoğlu ile evlendikten bir süre sonra televizyon dünyasından uzaklaşan Pınar Aydın, yeni mesleği ve yaşadığı şehir ile dikkat çekti. Sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan Arka Sokaklar'ın eski oyuncusu, takipçilerine önemli bir duyuruda bulundu.

Giriş Tarihi: 17.01.2020 21:23 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 21:27
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Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın sevenlerine müjdeli haberi verdi! İşte Pınar Aydın'ın o mesajı

Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba'nın kızı Pınar karakterine uzun dönem hayat verdikten sonra Kapalıçarşı, Kız Kaçıran, Akasya Durağı ve Bizim Okul dizilerinde rol aldıktan sonra uzun süre sessizliğe gömülmüştü. Pınarı Aydın yıllar sonra ortaya çıktı... İşte Arka Sokaklar'ın yıldızı Pınar Aydın hakkında bilimeyenler ve yıllar içindeki değişimi...

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Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın sevenlerine müjdeli haberi verdi! İşte Pınar Aydın'ın o mesajı

BİR OĞLU VARDI VE ŞİMDİ DE...

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Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın sevenlerine müjdeli haberi verdi! İşte Pınar Aydın'ın o mesajı

2004 yılında ekranlarda ilgiyle izlenen Akademi Türkiye yarışması, saklı kalan genç yetenekleri keşfetmeyi amaçlıyordu. Pınar Aydın'a şöhret yolu, o yarışma sayesinde açıldı. Üstelik Pınar Aydın, rakiplerinden Özgür Çevik'le aşk yaşamaya başlayınca, program daha çok izleyici kazandı. Yarışmayı üçüncülükle tamamlayan Pınar Aydın, ilerleyen zamanlarda Özgür Çevik'le olan ilişkisini sonlandırdı.

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Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın sevenlerine müjdeli haberi verdi! İşte Pınar Aydın'ın o mesajı

Savcı Karısı, Akasya Durağı ve O Hayat Benim gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu, en çok Arka Sokaklar'ın Pınar'ı olarak dikkatleri üzerine çekti.

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Arka Sokaklar'ın Pınar'ı Pınar Aydın sevenlerine müjdeli haberi verdi! İşte Pınar Aydın'ın o mesajı

Pınar Aydın bu fotoğrafı paylaşarak