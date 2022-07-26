26 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın ikizi görenleri hayrete düşürdü

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın ikizi görenleri hayrete düşürdü

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteriyle televizyonun en efsane karakterlerinden birine hayat veren Özgür Ozan, özel hayatıyla da yakından takip ediliyor. Uzun yıllardır ekranlarda canlandırdığı rolle gönüllere taht kuran Özgür Ozan ile dünyaca ünlü oyuncu arasındaki benzerlik ise görenleri şaşkına çevirdi. İşte Özgür Ozan başta olmak üzere birbirinden ünlü kişilerin ünlü benzerleri.

Giriş Tarihi: 26.07.2022 17:10 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022 17:10
  • 1
  • 37
Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın ikizi görenleri hayrete düşürdü

Arka Sokaklar dizisinde 14 yıldır Hüsnü Çoban karakterini canlandıran Özgür Ozan öyle bir isimler benzer çıktı ki şaşıp kalmamak elde değil. O ismin kim olduğunu görünce çok şaşıracaksınız.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 37
Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın ikizi görenleri hayrete düşürdü

Can Yaman ve dünyaca ünlü aktör Jason Momoa'nın benzerlikleri görenleri şaşırttı.

  • 3
  • 37
Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın ikizi görenleri hayrete düşürdü

Game of Thrones dizisiyle Türkiye'de de binlerce hayran kazanan Khal Drogo rolündeki Momoa ile Can Yaman kardeş gibi. Fakat Jason Momoa'ya Can Yaman'dan daha çok benzeyen bir kişi daha var.

  • 4
  • 37
Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın ikizi görenleri hayrete düşürdü

NEREDEYSE AYNISI

Diriliş Ertuğrul dizisinde Bamsı karakterina hayat veren Nurettin Sönmez, Jason Momoa ile tıpa tıp aynı.

  • 5
  • 37
Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın ikizi görenleri hayrete düşürdü

Hadi ayırt edin edebilirsiniz.