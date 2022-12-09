Arka Sokaklar için tehlike çanları! 2 haftadır ne ses var ne seda! Fenomen dizinin akıbeti...

Arka Sokalar bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman? sorusuna yanıt aranıyor. Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölüm tarihi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerinde; Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan ve Oya Akar'ın yer aldığı dizi için beklenen açıklama geldi. İşte Arka Sokaklar için son dakika gelişmeler...