09 Aralık 2022, Cuma
Arka Sokaklar için tehlike çanları! 2 haftadır ne ses var ne seda! Fenomen dizinin akıbeti...
Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümleri 2 haftadır yayınlanmıyor. Cuma akşamları izleyicilerin karşısına çıkan dizinin hayranları yeni bölüm tarihi için sorgulamalarını hızlandırdı. Başrollerinde; Zafer Ergin, Özgür Ozan, Oya Akar ve İlker İnanoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi için geçtiğimiz günlerde açıklama gelmişti. Konu hakkında detayları haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 09.12.2022 18:00 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 18:00
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