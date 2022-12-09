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Arka Sokaklar için tehlike çanları! 2 haftadır ne ses var ne seda! Fenomen dizinin akıbeti...

Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölümleri 2 haftadır yayınlanmıyor. Cuma akşamları izleyicilerin karşısına çıkan dizinin hayranları yeni bölüm tarihi için sorgulamalarını hızlandırdı. Başrollerinde; Zafer Ergin, Özgür Ozan, Oya Akar ve İlker İnanoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi için geçtiğimiz günlerde açıklama gelmişti. Konu hakkında detayları haberimizde derledik.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.12.2022 18:00 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 18:00
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Arka Sokaklar için tehlike çanları! 2 haftadır ne ses var ne seda! Fenomen dizinin akıbeti...

Arka Sokalar bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman? sorusuna yanıt aranıyor. Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölüm tarihi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerinde; Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan ve Oya Akar'ın yer aldığı dizi için beklenen açıklama geldi. İşte Arka Sokaklar için son dakika gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arka Sokaklar için tehlike çanları! 2 haftadır ne ses var ne seda! Fenomen dizinin akıbeti...

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün önümüzdeki haftalarda yayınlanması bekleniyor. Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi duyurulduğu zaman haberimizin içerisinde olacaktır.

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Arka Sokaklar için tehlike çanları! 2 haftadır ne ses var ne seda! Fenomen dizinin akıbeti...

ARKA SOKAKLAR BU HAFTA YOK MU?

Cuma akşamları yayınlanan Arka Sokaklar bu hafta cuma günü yeni bölümü ile ekranlara gelmeyecek. 9 Aralık 2022 Kanal D yayın akışında Arka Sokaklar yayın saatinde Örümcek Adam 3 filmi yer aldı.

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Arka Sokaklar için tehlike çanları! 2 haftadır ne ses var ne seda! Fenomen dizinin akıbeti...

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?

Kanal D geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamaya göre diziye sağlık arası verildiğini belirtmişti. Dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile yayınlara belirli bir süre ara verildi.

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Arka Sokaklar için tehlike çanları! 2 haftadır ne ses var ne seda! Fenomen dizinin akıbeti...

ARKAK SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Arka Sokaklar'ın 638. Bölümünde ekip, başarılı bir operasyonla Kadem'i cezaevine yolluyor!

Kadem ve Hülya yolun sonuna gelmişlerdir fakat Kadem'in yeni planları vardır. Geçmişte Hülya'yla bağlantısı olan örgüt üyeleri Abdül ve Yulia yeni oluşumlar içindedir. Ekibimiz onları durdurmak için elinden geleni yapacaktır.