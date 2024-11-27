"Arka Sıradakiler" oyuncuları yıllar sonra buluştu! Çok değişmişler...

Bütün bu süreç içinde 'Arka Sıradakiler'deki Yadigar karakteri senaryo gereği amcasının yanına gönderildi. Karikutal kendini iyi hissettikten sonra tekerlekli sandalyeyle tekrar dizi setine döndü. Tıpkı gerçek hayatındaki gibi senaryoda da ona kaza geçirtmişlerdi. Ve dizide engellilerin hikayesini gerçekten yaşayarak oynamaya başladı. Art arda operasyonlar geçiren ve boyundan altı felç olan oyuncu, uzun tedavi sürecinin ardından nispeten de olsa sağlığına kavuştu.

Temmuz Karikutal, tekerlekli sandalyede geçen sezonun ardından senaryo gereği diziye veda etti. Mint Yapım'da cast görevlisi olarak çalışmaya başlayan Karikutal, şimdilerde menajerlik yapıyor.