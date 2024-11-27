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"Arka Sıradakiler" oyuncuları yıllar sonra buluştu! Çok değişmişler...

2007 yılında ekranlara gelen ve bir dönemin sevilen dizileri arasında olan Arka Sıradakiler'in oyuncuları yeniden bir araya geldi. Dizide Gamze rolüyle hafızalara kazınan Sinem Uslu'nun "En çok özlenenlerle buluşma" notuyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Arka Sıradakiler oyuncularının yıllar içindeki değişimi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.11.2024 16:08 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 16:08
Arka Sıradakiler oyuncuları yıllar sonra buluştu! Çok değişmişler...

2000'li yılların popüler dizilerinden Arka Sıradakiler, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

Arka Sıradakiler oyuncuları yıllar sonra buluştu! Çok değişmişler...

Birol Güven'in yapımcılığını, Hamdi Alkan'ın ise yönetmenliğini üstlendiği dizinin oyuncuları, uzun bir aranın ardından bir araya geldi.

Arka Sıradakiler oyuncuları yıllar sonra buluştu! Çok değişmişler...

Sinem Öztürk'ün "En sevdiklerimle" notuyla paylaştığı kareyi, Temmuz Karikutal "En çok hangimiz değişmişiz?" mesajıyla yayınladı.

Arka Sıradakiler oyuncuları yıllar sonra buluştu! Çok değişmişler...

Dizinin Yadigar'ı Temmuz Karikutal, Oktay'ı Bülent Çetinaslan, Özge'si Sevda Dalgıç, Rıza'sı Engin Yavaş ve Gamze'si Sinem Öztürk, 12 yıl sonraki buluşmanın fotoğrafını sosyal medya hesaplarında takipçileri ile paylaştı...

Arka Sıradakiler oyuncuları yıllar sonra buluştu! Çok değişmişler...

Bu paylaşımla birlikte, eski oyuncuların yıllar içindeki değişimleri ise gözlerden kaçmadı. 2012 yılında final yapan dizinin kadrosundaki bazı isimler oyunculuğa devam ederken, bazıları ise kendilerine bambaşka bir yol çizdi...

Arka Sıradakiler oyuncuları yıllar sonra buluştu! Çok değişmişler...

Arka Sıradakiler: Sinem Uslu (Gamze)

Sinem Öztürk, şimdilerde evli ve ikiz annesi...

Güzel oyuncu, yapımcı Mustafa Uslu ile evlendikten sonra ikiz çocuklarını dünyaya getirdi. Bir süre ekrana ara veren ve vaktinin tamamını oğullarına ayıran Sinem Öztürk, şu sıralar "Annem Ankara" dizisinde canlandırdığı Nazan karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor.

Arka Sıradakiler oyuncuları yıllar sonra buluştu! Çok değişmişler...

Arka Sıradakiler: Bülent Çetinaslan (Oktay)

Arka Sıradakiler'in Oktay'ı olarak genç kızların sevgilisi olan yakışıklı oyuncu Bülent Çetinaslan, eski halinden hiçbir şey kaybetmemiş.

Arka Sıradakiler oyuncuları yıllar sonra buluştu! Çok değişmişler...

Arka Sıradakiler: Temmuz Karikutal (Yadigar)

Temmuz Karikutal, 2008 yılında trafik kazası geçirmişti. Karikutal, yaşadığı kazayı şu sözlerle anlatmıştı:

Yılbaşı gecesi arkadaşlarımla eğlenmek için dışarıya çıktım. Dönüşte E-5 karayolu üzerinden eve dönüyordum. Herkes alkollü olduğumu düşünebilir ama öyle değildim. Avcılar üzerinden geçiyordum. Yolda iki araç kaza yapmıştı. Hiçbir uyarı olmadığı için kazayı geç fark ettim. Yerler buzlu olduğu için frene bastığımda artık çok geçti. Araç hızla kaymaya başladı ve kaza alanına çarptı. Sonrasında her şeyi parça parça hatırlıyorum. Ambulanstaydım. Başımda bir doktor vardı. Vücuduma dokunuyordu ama ne kolumu ne bacağımı, hiçbir yerimi hissetmiyordum. Felç olduğumu o an tahmin ettim. Hatta ambulans şoförüne, 'Ne olur beni buradan at, ölmek istiyorum' dedim.

Arka Sıradakiler oyuncuları yıllar sonra buluştu! Çok değişmişler...

Bütün bu süreç içinde 'Arka Sıradakiler'deki Yadigar karakteri senaryo gereği amcasının yanına gönderildi. Karikutal kendini iyi hissettikten sonra tekerlekli sandalyeyle tekrar dizi setine döndü. Tıpkı gerçek hayatındaki gibi senaryoda da ona kaza geçirtmişlerdi. Ve dizide engellilerin hikayesini gerçekten yaşayarak oynamaya başladı. Art arda operasyonlar geçiren ve boyundan altı felç olan oyuncu, uzun tedavi sürecinin ardından nispeten de olsa sağlığına kavuştu.

Temmuz Karikutal, tekerlekli sandalyede geçen sezonun ardından senaryo gereği diziye veda etti. Mint Yapım'da cast görevlisi olarak çalışmaya başlayan Karikutal, şimdilerde menajerlik yapıyor.

Arka Sıradakiler oyuncuları yıllar sonra buluştu! Çok değişmişler...

Arka Sıradakiler: Engin Yavaş (Rıza)

Dizide Rıza rolüyle hafızalara kazınan Engin Yavaş evli ve 2 çocuk babası.

Arka Sıradakiler oyuncuları yıllar sonra buluştu! Çok değişmişler...

Arka Sıradakiler: Sevda Dalgıç (Özge)

Dizinin Özge'si Sevda Dalgıç, önce saç rengini değiştirdi, ardından da bir dizi estetik operasyon geçirdi. Fitness salonu açan oyuncu 2022 yılında Dilge Emir Güvenç ile nikah masasına oturdu. Sevda Dalgıç uzun süredir ekranlardan uzak.