"Arka Sıradakiler" oyuncuları yıllar sonra buluştu! Çok değişmişler...

Arka Sıradakiler: Temmuz Karikutal (Yadigar)

Temmuz Karikutal, 2008 yılında trafik kazası geçirmişti. Karikutal, yaşadığı kazayı şu sözlerle anlatmıştı:

Yılbaşı gecesi arkadaşlarımla eğlenmek için dışarıya çıktım. Dönüşte E-5 karayolu üzerinden eve dönüyordum. Herkes alkollü olduğumu düşünebilir ama öyle değildim. Avcılar üzerinden geçiyordum. Yolda iki araç kaza yapmıştı. Hiçbir uyarı olmadığı için kazayı geç fark ettim. Yerler buzlu olduğu için frene bastığımda artık çok geçti. Araç hızla kaymaya başladı ve kaza alanına çarptı. Sonrasında her şeyi parça parça hatırlıyorum. Ambulanstaydım. Başımda bir doktor vardı. Vücuduma dokunuyordu ama ne kolumu ne bacağımı, hiçbir yerimi hissetmiyordum. Felç olduğumu o an tahmin ettim. Hatta ambulans şoförüne, 'Ne olur beni buradan at, ölmek istiyorum' dedim.