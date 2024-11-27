27 Kasım 2024, Çarşamba
"Arka Sıradakiler" oyuncuları yıllar sonra buluştu! Çok değişmişler...
2007 yılında ekranlara gelen ve bir dönemin sevilen dizileri arasında olan Arka Sıradakiler'in oyuncuları yeniden bir araya geldi. Dizide Gamze rolüyle hafızalara kazınan Sinem Uslu'nun "En çok özlenenlerle buluşma" notuyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Arka Sıradakiler oyuncularının yıllar içindeki değişimi...
Giriş Tarihi: 27.11.2024 16:08 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 16:08