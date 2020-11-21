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Haberler Galeri Arıza’nın Halide’si Ayça Ayşin Turan’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Arıza’nın Halide’si Ayça Ayşin Turan’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Arıza dizisinde Halide karakterine hayat veren Ayça Ayşin Turan, sosyal medyanın gündemine oturdu. Genç yaşlardan bari ekranlarda olan Ayça Ayşin Turan, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Turan'ın ortaya çıkan çocukluk fotoğrafı ise sosyal medyayı salladı. İşte Arıza'nın yıldızı Ayça Ayşin Turan'ın o fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 21.11.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 17:38
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Arıza’nın Halide’si Ayça Ayşin Turan’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Arıza'da canlandırdığı Halide karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ayça Ayşin Turan, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Oyunculuğu ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Turan'ın ortaya çıkan çocukluk fotoğrafı ise sosyal medyayı salladı. İşte Arıza'nın yıldızı Ayça Ayşin Turan'ın o fotoğrafı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arıza’nın Halide’si Ayça Ayşin Turan’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

SERENAY SARIKAYA

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Arıza’nın Halide’si Ayça Ayşin Turan’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

DAMLA COLBAY

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Arıza’nın Halide’si Ayça Ayşin Turan’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

DAMLA COLBAY

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Arıza’nın Halide’si Ayça Ayşin Turan’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

DAMLA COLBAY