Arıza’nın Halide’si Ayça Ayşin Turan’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Arıza'da canlandırdığı Halide karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ayça Ayşin Turan, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Oyunculuğu ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Turan'ın ortaya çıkan çocukluk fotoğrafı ise sosyal medyayı salladı. İşte Arıza'nın yıldızı Ayça Ayşin Turan'ın o fotoğrafı...