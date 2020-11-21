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Arıza’nın Halide’si Ayça Ayşin Turan’ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Arıza dizisinde Halide karakterine hayat veren Ayça Ayşin Turan, sosyal medyanın gündemine oturdu. Genç yaşlardan bari ekranlarda olan Ayça Ayşin Turan, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Turan'ın ortaya çıkan çocukluk fotoğrafı ise sosyal medyayı salladı. İşte Arıza'nın yıldızı Ayça Ayşin Turan'ın o fotoğrafı...
Giriş Tarihi: 21.11.2020 17:34Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 17:38