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Arda Turan’dan eşi Aslıhan Doğan Turan’a romantik kutlama
Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan ve bugünlerde ikinci çocuklarını kucağına almaya hazırlanan Arda Turan ve Aslıhan Doğan mutlu aile tablolarını da sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmezken ikiliden yeni paylaşım geldi. Arda Turan eşi Aslıhan Doğan Turan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı. Turan'ın paylaşımlarını yoruma kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.
Giriş Tarihi: 04.12.2019 11:17 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 11:18
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