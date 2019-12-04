Arda Turan’dan eşi Aslıhan Doğan Turan’a romantik kutlama

Sen benim en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşımsın... Aşkın, sevginin, sadakatin, dürüstlüğün simgesisin. İnşallah evlatlarımız da senin gibi olurlar. Benim en zor anlarımda yaslandığım duvarım... İyi ki varsın, evlatlarımızla nice senelere benim dünyalar güzeli eşim. Seni seviyorum... En güzel günlerimiz daha yaşamadıklarımız... Laliplinin annesi...

