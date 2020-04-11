Angelina Jolie büyük tehlikeye dikkat çekti! Coronavirüsten etkilenmiyorlar ama…

Tüm dünya corona virüs salgınıyla mücadele ederken, ünlü yıldız Angelina Jolie çocuklarla ilgili başka bir soruna dikkat çekti. Salgınla mücadele kapsamında evlerinde karantinada olan ve yetişkinlerin istismarına uğrayan çocukların şiddeti denetleyen ve önleyen sosyal ağlardan uzak kaldığına değindi. Jolie sosyal izolasyon sırasında aile içi şiddet gören çocukların sesi olmaya, bu durumdaki çocuklara yardım eli uzatan sığınma evlerine yardıma çağırdı.