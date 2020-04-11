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Angelina Jolie büyük tehlikeye dikkat çekti! Coronavirüsten etkilenmiyorlar ama…

Tüm dünya corona virüs salgınıyla mücadele ederken, ünlü yıldız Angelina Jolie çocuklarla ilgili başka bir soruna dikkat çekti. Salgınla mücadele kapsamında evlerinde karantinada olan ve yetişkinlerin istismarına uğrayan çocukların şiddeti denetleyen ve önleyen sosyal ağlardan uzak kaldığına değindi. Jolie sosyal izolasyon sırasında aile içi şiddet gören çocukların sesi olmaya, bu durumdaki çocuklara yardım eli uzatan sığınma evlerine yardıma çağırdı.

Giriş Tarihi: 11.04.2020 18:01 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 18:07
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Angelina Jolie büyük tehlikeye dikkat çekti! Coronavirüsten etkilenmiyorlar ama…

Angelina Jolie, koronavirüs karantinası sırasında gündemin ilk sıralarında yer almayan önemli bir konuyu tartışmaya açtı.

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Angelina Jolie büyük tehlikeye dikkat çekti! Coronavirüsten etkilenmiyorlar ama…

KORUYUCU AĞLARDAN UZAK KALIYORLAR

Jolie, karantina sırasında çocukların, evdeki yetişkinler tarafından istismarını denetleyen ve önleyen sosyal ağlardan uzak kaldığına değindi.

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Angelina Jolie büyük tehlikeye dikkat çekti! Coronavirüsten etkilenmiyorlar ama…

AİLE İÇİ ŞİDDET RİSKİ ARTIYOR

Ünlü yıldız makalesinde küresel pandemi sırasında uygulanan sosyal izolasyon nedeniyle birçok yetişkinin işini kaybettiğini ve ekonomik güvensizlik yaşadığına, bunun da aile ortamında gerilim yarattığına değindi.

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Angelina Jolie büyük tehlikeye dikkat çekti! Coronavirüsten etkilenmiyorlar ama…

Jolie "Evdeki gerilimin, aile içi şiddet riskini artırdığını biliyoruz" diye yazdı.

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Angelina Jolie büyük tehlikeye dikkat çekti! Coronavirüsten etkilenmiyorlar ama…

SIĞINMA EVLERİNE YARDIM EDİN

Oscar ödüllü yıldız, halkı da bu konuda duyarlı olmaya, sosyal izolasyon sırasında aile içi şiddet gören çocukların sesi olmaya, bu durumdaki çocuklara yardım eli uzatan sığınma evlerine yardıma çağırdı.