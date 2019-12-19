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Amanda Cerny'nin Ayasofya pozu ABD'lileri çıldırttı
Sosyal medya fenomeni Amanda Cerny, İstanbul ziyaretinden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. 28 yaşındaki ABD'li fenomen Amanda Cerny, son olarak Ayasofya'da çektirdiği fotoğrafını paylaştı. Amanda Cerny'nin Ayasofya pozu 800 binden fazla beğeni alırken, birçok Amerikalıyı da çıldırttı. İşte Amanda Cerny'nin Ayasofya ve İstanbul pozları...
Giriş Tarihi: 19.12.2019 13:59 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 14:00
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